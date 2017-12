Şansa reabilitării pentru “rechini”

Ieşiţi din zona retrogradabilă, “rechinii” au marea şansă de a se reabilita în faţa suporterilor cu o victorie în faţa campioanei Dinamo Bucureşti. Elevii lui Constantin Gache visează să ia cele trei puncte în partida programată în această seară, de la ora 20.00, pe Stadionul “Farul”, restanţă din etapa a 5-a a Ligii I. Antrenorul constănţean nu a uitat să-i taxeze pe bucureşteni pentru că au amînat jocul, cu sprijinul Ligii Profesioniste de Fotbal. “Nu vreau să atac Dinamo, dar amînările reprezintă una dintre marile greşeli din fotbalul românesc. S-a invocat interesul naţional, dar este anormal să nu se joace, pentru că o echipă are prea mulţi accidentaţi. Acum, că sînt în regulă cu lotul, dinamoviştii au stabilit şi data disputării, dar pînă la urmă, evoluţia din teren va decide rezultatul. Va fi un meci dificil pentru că Dinamo rămîne Dinamo, dar nu mai există învingătoare decise dinainte şi putem cîştiga”, a spus Gache, adăugînd mai mult în glumă: “Pot să mă şi las de antrenorat, dacă învingem. Acelaşi lucru l-aş fi spus şi dacă jucam cu Steaua”. Gazdele vor juca ceva mai defensiv faţă de ultimul meci, în formula de start fiind anunţaţi doi închizători. În plus, cel mai probabil, Farul va avea un singur atacant, Emil Nanu fiind preferat în avanposturi după ce a marcat împotriva arădenilor. “Pentru noi şi un rezultat de egalitate va fi bun, însă cel mai nimerit mesaj către fani ar fi victoria”, a explicat Gache. Revenit între buturi, George Curcă este încrezător înaintea întîlnirii cu Dinamo. “Este un meci dificil, dar faptul că evoluăm împotriva unei echipe puternice ne motivează şi mai mult. Nu mă tem de atacanţii dinamovişti, pentru că ne cunoaştem bine şi am jucat de multe ori împotriva lor”, a declarat portarul Farului. Constănţenii sînt stimulaţi de primele anunţate de conducerea clubului, fiecare titular urmînd să încaseze cîte 3.000 de dolari. De partea cealaltă, dinamoviştii au ajuns la Constanţa aseară tîrziu, venind direct din cantonamentul de la Săftica. “Ne aşteaptă un meci foarte dificil, contra unei echipe care are nevoie disperată de puncte. Vrem să cîştigăm pentru a ne continua ascensiunea în clasament şi parcursul bun din acest sezon”, a spus mijlocaşul Andrei Mărgăritescu.

Formaţiile probabile - Farul (antrenor Constantin Gache): G. Curcă - Farmache, Gheară, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Fl. Pătraşcu, Mala, M. Nae - E. Nanu; Dinamo (antrenor Walter Zenga): Lobonţ - Stoican, Moţi, Şt. Radu, Pulhac - Ad. Cristea, Mărgăritescu, Ropotan, Boştină - Dănciulescu, Cl. Niculescu. Arbitri: Cristian Balaj (Baia Mare) - Marcel Savaniu (Sibiu) şi Stelian Slabu (Braşov).