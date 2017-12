„Şanse egale pentru toţi” la „Grigore Antipa”

În cadrul săptămânii Festivalului Naţional al Şanselor, ediţia 2010, Şcoala „Grigore Antipa”, structură a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 37 Constanţa, a derulat o serie de activităţi sub deviza: „Şanse egale pentru toţi”. Luni, 6 decembrie 2010, un grup de elevi şi cadre didactice s-au deplasat la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, unde au prezentat piesa de teatru „Ghici cine vine?”, despre copiii din familii dezorganizate, ai căror părinţi nu se mai implică în educaţia lor. Marţi, 7 decembrie 2010, preşedintele Asociaţiei pentru Resurse Culturale, dr. Mădălin Roşioru, a iniţiat cu elevii claselor a VI-a şi a VII-a o dezbatere pe tema educaţiei multiculturale şi a şanselor pe care le au elevii de alte etnii în actuala societate. Joi, 9 decembrie 2010, elevii şcolii au organizat o acţiune de ecologizare a perimetrului şcolii, sub deviza: „Să acordăm o şansă şi naturii”, un preambul al anului 2011, ce a fost declarat Anul Voluntariatului în Europa. Vineri, 10 decembrie 2010, s-a desfăşurat concursul inter-clase „Prejudecata, rasismul, xenofobia – o încălcare a drepturilor omului”, în urma căruia elevii au primit diplome şi alte premii. „După o săptămână extrem de plină, elevii şcolii au realizat un afiş care a ilustrat semnificaţia acestei săptămâni a şanselor egale”, a declarat prof. coordonator de structură, Nirvana Refi.