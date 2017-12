Şanse la preşedinţie

Sondaje efectuate în ultima perioadă arată tot mai evident faptul că actuala Putere pierde teren. În urma unor astfel de sondaje, se arată faptul că preşedintele PNL, Crin Antonescu, are cele mai mari şanse de a-i succede în funcţie lui Traian Băsescu. Datele ultimelor estimări care indică faptul că 58% dintre români l-ar vota pe el preşedinte. Întrebat ce sentiment îi dau rezultatele sondajelor conform cărora peste 50% dintre români l-ar vota pentru Cotroceni, Antonescu a subliniat că „e o presiune, nici vorbă de mândrie”. „Ultimele sondaje pe care le ştiu au chiar cifre şi mai mari. Noi am formulat în USL, fie şi neoficial, despre o variantă a candidaturii mele la preşedinţie şi o nominalizare a lui Ponta ca premier. Oamenii care aşteaptă o schimbare au primit bine această variantă. USL are, în funcţie de institutul de sondare, între 60%, 65%, chiar 67%, sunt sigur că cifrele - ultima pe care o ştiu e chiar 58% pentru preşedinţie, 50% şi ceva Victor Ponta opţiune ca prim-ministru. Realizez că aceste cifre enorme nu ţin în primul rând de meritele mele, ci de nemulţumirea faţă de actualul preşedinte, regim politic, ele nu te pot decât apăsa şi responsabiliza”, a declarat Antonescu.