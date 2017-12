Şanse la vieţi normale pentru patru copii, cu banii cîştigaţi de Mazăre în procesul cu jurnalista Feri Predescu

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a donat, vineri, banii pe care i-a cîştigat în urma unui proces de calomnie. Cei 50.000 de lei obţinuţi de primarul Mazăre în urma cîştigării procesului cu jurnalista Feri Predescu au fost donaţi pentru patru cazuri sociale deosebite. „În urma hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei, am primit în cont suma de 57.000 de lei, din care 7.000 de lei reprezintă cheltuielile de judecată. Restul banilor, aşa cum am promis, îi donez. Am verificat la Primărie solicitările de sprijin financiar pe care le aveam, făcute de constănţeni care aveau nevoie pentru probleme foarte grave, şi am ales patru cazuri sociale care vor beneficia de aceşti bani pe care i-am încasat cu titlu de daune“, a spus Mazăre.

Lupta pentru o viaţă normală

Un prim caz este cel al Marianei Popa, care va primi 17.000 de lei pentru a-şi duce fetiţa bvolnavă la recuperare, în Ucraina. Bianca Roxana, o fetiţă de trei ani, a venit pe lume în luna cadourilor. Bucuria părinţilor a fost însă spulberată. Nu pentru că fetiţa nu ar fi cel mai frumos cadou primit vreodată, dar pentru că, la scurt timp de la naştere, a fost diagnosticată cu o boală necruţătoare: tetrapareză spastică - o disfuncţionalitate a sistemului nervos central, care face ca musculatura să se retragă în mod spastic şi să o împiedice pe Bianca să ducă o viaţă normală. La trei ani, Bianca nu poate vorbi şi nici mesteca. Ea se hrăneşte numai cu lapte şi îşi petrece mai tot timpul în braţele mamei ei, la şedinţe de gimnastică medicală în ţară şi în Ucraina. Banii oferiţi de primarul Radu Mazăre o vor ajuta pe micuţa Bianca Roxana să urmeze paşii necesari recuperării funcţiilor. Două săptămîni de spitalizare costă însă patru mii de euro. Pînă acum, părinţii au primit sprijinul financiar necesar de la firma unde tatăl munceşte şi peste program, de la rude, prieteni. Tot nu le ajungeau banii, aşa că s-au văzut nevoiţi să se împrumute la bancă. Sînt în stare să facă orice pentru copilul lor dar, pe zi ce trece, îşi văd puterile financiare cu mult depăşite. Mai mult, mama micuţei mai are de plătit un preţ. Cel al propriei sănătăţi. Tot purtînd-o pe Bianca în braţe, a ajuns la hernie de disc şi trebuie să să se opreze. Dar o operaţie ar însemna să nu îşi mai poată susţine copilul la şedinţele de recuperare. Aşa că uită de durere şi strînge din dinţi pentru a-şi salva fiica.

Transplantul - ultima şansă la viaţă

Negoiţă este o altă familie care va primi o parte din banii cîştigaţi de Radu Mazăre în urma procesului de calomnie. Larisa Elena, o fetiţă de nouă ani, poate fi văzută la Constanţa numai în poze, pentru că, de aproape jumătate de an, ea stă cu mama ei într-o cameră de la Spitalul Fundeni din Capitală, în aşteptarea autotransplantului care i-ar putea salva viaţa. Acasă au rămas tatăl cu surioara mai mică şi o bunică ce îşi aşteaptă cu nerăbdare nepoata. Larisa a fost depistată cu o tumoră malignă la nivelul plămînului. Micuţa a făcut deja o operaţie prin care i-a fost scoasă tumora împreună cu trei coaste pe care aceasta le cuprinsese. A urmat apoi un tratament de recuperare şi o revenire a Larisei la o viaţă normală, cu note maxime obţinute în clasa întîi. După un an, la un control de rutină, familia Negoiţă a aflat că tumora a recidivat. Larisei ar trebui să i se facă autotransplantul salvator cel mai tîrziu miercuri, dar părinţii, copleşiţi de cheltuieli, nu au reuşit să strîngă cei 2.500 de euro necesari operaţiei. Primarul Mazăre a declarat, vineri, că familia Negoiţă va primi din partea sa, ca donaţie, suma de 10.000 de lei.

Un pas spre normalitate

O altă familie beneficiară a donaţiilor primarului Mazăre se numeşte Cioşcu. La fel ca şi Bianca Roxana, Cosmin Cioşcu, de cinci ani, suferă de tetrapareză spastică. Familia Cioşcu a urmat mai multe şedinţe de tratament, astfel că micuţul Cosmin începe să îşi recapete din funcţiile pierdute. Mama lui Cosmin, Haida Cioşcu, a spus că, pînă în prezent, micuţul Cosmin a trecut prin 40 de internări, atît în ţară, cît şi în Ucraina, iar doctorii sînt optimişti în ceea ce priveşte revenirea sa. Cosmin încearcă să pedaleze pe bicicletă, dar se dezechilibrează. La fel de necontrolate sînt şi încercările lui de a scrie cu creionul pus în mînă de sora lui mai mare. După mai multe analize, medicii i-au recomandat lui Cosmin o intervenţie la nivelul musculaturii, la Chişinău. Pe 11 mai este aşteptat acolo, dar îi lipsesc cele două mii de euro pentru operaţie, precum şi suma necesară recuperării. Specialiştii spun că dacă nu se intervine, această disfuncţionalitate a sistemului nervos central poate duce pînă la imobilizarea micuţului la pat. Familia Cioşcu a primit din partea primarului Radu Mazăre suma de 15.400 de lei, bani suficienţi pentru intervenţia chirurgicală, cît şi pentru recuperare. Primarul Mazăre a mai spus vineri că restul banilor vor ajunge la Cristian Tudorache, un băieţel de 12 ani care suferă de hemofilie şi care are nevoie de un tratament continuu pentru a-i fi controlată boala.