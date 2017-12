Şanse mari ca un seism devastator să se producă în următorii 30 de ani

Probabilitatea ca statul american California să fie afectat în următorii 30 de ani de un seism cu magnitudinea de cel puţin 6,7 grade este de peste 99%, a anunţat Institutul Geofizic American (USGS).Acesta a determinat, într-un nou studiu ce cuprinde date furnizate de seismologi, geologi şi specialişti în geodezie, probabilitatea producerii unor cutremure în cel mai populat stat american, aflat la intersecţia mai multor falii active.

Pe scara magnitudii de moment, utilizată de USGS, un cutremur de peste şase grade este considerat puternic. Probabilitatea producerii unui cutremur de pămînt cu o magnitudine de peste 7,5 în următorii 30 de ani este de 46%, iar un astfel de seism are toate şansele să se producă în sudul statului american, unde se află metropola Los Angeles şi oraşele sale satelit, care reunesc peste 16 milioane de locuitori. Astfel de seisme ar putea fi mortale, aşa cum a fost cel din 1989 din Loma Prieta, în apropiere de San Francisco, cu magnitudinea de 6,7 grade sau cel din 1994 de la Northridge din apropiere de Los Angeles, cu magnitudinea de 6,7, soldat cu 60 de morţi. Cutremurul din 1989 s-a soldat cu 63 de victime. Oamenii de ştiinţă au stabilit la începutul anului 2007 că un seism de mare amploare, denumit Big One, ar provoca pagube materiale de circa 150 de miliarde de dolari, o zecime din PIB-ul înregistrat la nivelul statului California. Ultimul Big One care a lovit regiunea, seismul produs la El Tejon, la nord de Los Angeles, a avut loc în 1857, cu o magnitudine de 7,9 grade, dar soldîndu-se doar cu moartea a două persoane. Populaţia Californiei era atunci de 360.000 de locuitori. Un cutremur similar s-ar solda, în prezent, cu 150 de morţi şi 5.000 de răniţi, potrivit seismologilor.