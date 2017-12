Şanse mari pentru Trăistariu la Eurovision!

Reprezentanţii ESC TODAY au publicat pe site-ul lor un top al celor mai bune melodii de la Eurovision din acest deceniu. Astfel, dintre toate cântecele româneşti trimise, până acum, la Eurovision, locul I a fost câştigat de piesa lui Mihai Trăistariu, „Tornero\", care a fost aleasă cu 43,83 % din voturi. Aceasta va reprezenta România, intrând în marea bătălie pentru „Cel mai bun cântec de la Eurovision din ultimii 10 ani\".

Cei 38.000 votanţi au propus pentru fiecare ţară în parte cele mai bune piese trimise vreodată la Eurovision, fără să poată propune cântece din ţara lor. Melodiile au trecut printr-o semifinală cu 46 de melodii şi au rămas în marea finală doar 24, fiecare dintre ele fiind votată, deja, drept cea mai bună piesă din ţara pe care o reprezintă.

Cu 28,57 % din voturi, pe locul al doilea în clasamentul românesc s-a clasat piesa „Let Me Try\", iar pe locul al treilea se situează „The Balkan Girls\", cu doar 6,35 % din voturi. Cele mai multe melodii intrate în competiţie le-au avut Malta, Franţa, Germania, Anglia şi Letonia, ţări veterane în acest concurs TV, cu câte 10 melodii fiecare. Cele mai puţine intrări le-a înregistrat Georgia, cu doar două melodii.

Pentru Mihai Trăistariu, competiţia „Song of the Decade\" nu este deloc uşoară, întrucât se luptă cu alţi patru interpreţi ale căror piese au fost câştigătoare la Eurovision: grecoaica Helena Paparizou, cu melodia „My Number One\", care a câştigat Eurovision-ul în 2005, sârboaica Marija Serifovic, câştigătoarea din 2007, cu piesa „Molitva\", turcoaica Sertab Erener, cu melodia „Everyway That I Can\", din 2003 şi trupa Lordi, finlandezii câştigători din 2006, cu melodia „Hard Rock Hallelujah\". În plus, solistul constănţean va concura cu Patricia Kaas, care va reprezenta Franţa, cu belgianca Kate Ryan, prezentă în toate topurile de radio europene cu melodia „Voyage, voyage\", dar şi cu suedeza Carola, care a câştigat Eurovision-ul în 1991. Şansele lui Trăistariu în 2010 nu sunt modeste, dacă ţinem cont doar de faptul că, la finele lui 2006, 17.000 de votanţi au ales „Tornero\" drept melodia anului, în 2007, 400.000 de fani Eurovision l-au ales drept „Cea mai bună voce din istoria Eurovision-ului\".