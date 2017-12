Şanse mici de a atinge ţinta de deficit

Bugetul pe 2011 are ţinte „ambiţioase”, iar şansele Guvernului de a scădea deficitul bugetar la 4,4% din Produsul Intern Brut (PIB) anul viitor sunt mici, din cauza unei reveniri economice mai slabe decât cea aşteptată şi o determinare mai redusă a autorităţilor pentru austeritate, deoarece 2012 este an electoral. Potrivit proiectului de buget pe 2011, Guvernul vrea să ajusteze cheltuielile publice cu 2,2% din PIB şi să crească veniturile cu 7% faţă de nivelul din acest an, adică 0,3% din PIB. „Se pune întrebarea în ce măsură este necesară o politică fiscală atât de restrictivă având în vedere costurile în termeni de creştere economică, în timp ce ratarea ţintei de deficit ar afecta negativ credibilitatea”, se arată într-o analiză ING. Pe de altă parte, atingerea ţintei ar poziţiona România într-o lumină favorabilă faţă de alte ţări, ceea ce s-ar putea dovedi important pentru 2012 şi ulterior, notează analiştii. ING estimează un deficit bugetar de 5% din PIB pentru anul viitor, pe baza unei creşteri economice mai slabe decât cea anticipată de Fondul Monetar Internaţional, de 1,5%, dar şi pe fondul unei determinări mai reduse a autorităţilor pentru a atinge obiectivul de 4,4%, deoarece anul 2012 este unul electoral.