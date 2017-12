Şanse reale de vindecare a pacienţilor cu boli hematologice maligne

Ieri, ministrul Sănătaţii, dr. Ion Bazac, a inaugurat Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice. Potrivit demnitarului, înfiinţarea Registrului va oferi şanse reale de tratament şi vindecare pacienţilor diagnosticaţi cu boli hematologice maligne. Instituţia, care se bazează pe o reţea de colectare şi transplant, are rolul de a populariza ideea de donare, de a înscrie şi tipiza donatorii voluntari, precum şi de a găsi donatori compatibili pentru pacienţii care au nevoie de un transplant medular. Donatorii se vor putea înscrie în Registru accesînd site-ul Ministerului Sănătăţii (MS), prin completarea unui formular medical şi a unuia de consimţămînt. Potrivit reprezentanţilor MS, înregistratea va avea loc după realizarea testelor medicale specifice, urmînd ca donarea să fie efectuată doar în momentul în care există o solicitare şi se confirmă compatibilitatea cu pacientul.

Procedură nechirurgicală, similară cu donarea de plasmă sau trombocite...

Donatorul trebuie să ştie că, în 90% dintre cazuri, se donează celule stem hematopoetice din sîngele periferic, o procedură nechirurgicală, care de obicei nu necesită internare şi care este similară cu donarea de plasmă sau trombocite. Doar în 10% din cazuri este necesară intervenţia chirurgicală din măduva hematogenă, care se execută sub anestezie. Donatorul nu va putea cunoaşte identitatea primitorului şi nici invers. De asemenea, donatorul nu va beneficia de nicio remuneraţie sau alt avantaj. Pînă acum, în România, mai puţin de 30% dintre pacienţii diagnosticaţi cu boli hematologice maligne şi cu evoluţie severă, care nu pot face autotransplant şi care nu au nici donator înrudit, aveau şanse de a găsi un donator compatibil.

Bolnavii, trataţi după aceleaşi scheme terapeutice ca în Europa

„Vreau sa subliniez faptul că acest Registru, împreună cu toată infrastructura aferentă pe care am organizat-o, este un cîştig pentru pacienţi şi, în acelaşi timp, pentru încrederea în capacitatea sistemului medical. Pacienţii care suferă de boli hematologice maligne vor putea fi trataţi, de acum, în ţară, în timp util şi după aceleaşi scheme terapeutice ca în Europa”, a declarat dr. Ion Bazac, ministrul Sănătăţii. La nivel teritorial, activitatea registrului se va realiza prin trei Centre de Transplant de Celule Stem, respectiv: Bucureşti, Timişoara şi Tg. Mureş şi prin opt Centre de Recrutare şi Testare Primară care se regăsesc în Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Tg, Mureş, Timişoara. Testul de histocompatibilitate se va efectua în trei laboratoare, două dintre acestea fiind acreditate la nivel european de Federaţia Europeană de Imunogenetică. Cel de-al treilea se află în curs de acreditare. Registrul va funcţiona cu un număr total de 40 de posturi, asigurate prin redistribuire din cadrul unităţilor subordonate MS. “Ce a fost mai uşor s-a realizat - un cadru, un mecanism, o infrastructură. De acum încep dificultăţile, şi anume de a convinge românii să îşi ajute efectiv semenii, devenind donatori. De aceea fac un apel către cetăţenii României, să înţeleagă importanţa donării voluntare de celule stem şi să facă funcţional acest Registru”, a încheiat ministrul dr. Bazac. Registrul va funcţiona ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea MS şi va putea fi finanţat atît de la bugetul de stat, cît şi din donaţii, sponsorizări şi alte surse, conform legii. Reprezentanţii MS spun că existenţa unui Registru de Celule va conduce la realizarea unor economii semnificative în sistemul medical: în ţara noastră un transplant costă în jur de 40.000 de euro, în timp ce în centrele medicale din alte ţări, acesta poate ajunge la peste 120.000 euro. Din anul 2008 şi pînă în prezent, s-au alocat peste 2.100.000 euro pentru tratamentele în străinătate ale persoanelor care suferă de boli hematologice. “Numai în 2009, au fost cheltuiţi 1.071.000 euro pentru 18 dosare de tratament. Dacă Registrul donatorilor ar fi fost funcţional, în această perioadă, de un an şi jumătate, am fi realizat o economie de aproximativ 1.200.000 euro, fonduri cu care am fi putut trata mai mulţi pacienţi cu aceleaşi afecţiuni. De acum, banii vor rămîne în România pentru acest tip de tratamente”, spune dr. Bazac,

Cum poţi deveni donator de celule stem?

Un link către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem a fost inserat pe site-ul ministerului la adresa www.ms.ro şi care conţine informaţii utile despre legislaţia în domeniu: ce înseamnă să fii donator, centrele de recrutare şi cele de transplant. Cel care doreşte să se înscrie ca posibil donator trebuie să completeze două formulare: un chestionar medical şi altul privind consimţămîntul. Odată îndeplinite aceste formalităţi, persoana va fi contactată sau se poate prezenta din proprie iniţiativă la un centru de recrutare pentru efectuarea testelor şi analizelor specifice, urmînd ca, ulterior, să fie înscrisă în baza de date a Registrului şi să devină donator. În momentul în care se probează compatibilitatea cu o persoană bolnavă, din România sau din străinătate, se va face reconfirmarea statutului de donator prin examen clinic şi biologic. Donarea/recoltarea efectivă are loc doar în momentul în care există un pacient care necesită tratament şi se confirmă compatibilitatea între donator şi pacient.