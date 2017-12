Șanse reduse pentru stabilirea câștigătoarei Ligii Old-Boys Constanța în acest an

23:06:27 / 30 Noiembrie 2016

DREPTUL LA REPLICA

Jucatorul STERE GRAMATICA ,ESTE legitimat la viitorul fantinele si in prezent.,.NU A FOST LEGITIMAT in trecut.,iar jucatorul respectiv are un contract semnat inclusiv de el.Ca nu a jucat ptr aceasta echipa este alta treaba,dar repet ESTE LEGITIMAT LA VIITORUL FANTANELE.El a jucat in toate meciurile amicale,si cand a inceput campionatul ,el nu a mai venit la echipa,,dar era legitimat,avea contract semnat si stampilat de el personal. Jucatorii carea au evoluat la SNC(echipa care sa desfiintat),au jucat ptr echipa PORTUL dupa 6 etape de asteptare conform regulamentului,de la retragerea echipei SNC..nu au jucat imediat ptr echipa portul.Sa desfiintat SNC-ul si dupa 6 etape conform regulamentuluijucatorii au jucat ptr diferite echipe..unii ptr portul,altii ptr municipal..fiacare unde au dorit sa joace si unde au fost primiti.. Comportamentul celor de la portul a inceput in momentul in care jegosul ala de militian MIRCEA de la stejaru,a inceput sa injure jucatorii echipei portul, iar cei de la portul au aplanat conflictul si nu l-au batut,Dar sincer MERITA SI AU FOST PROSTI CEI DE LA PORTUL CA NU L-AU ALTOIT PE IMPUTITUL ALA BARBOS.dar nu este timpul trecut,mai cade el in mainile celor de la portul.. Inaintea meciului unii jucatorii de la portul I-AU SPUS PERSONAL jucatorului STERE GRAMATICA,de situatia lui,(ca este legitimat si nu are voie sa joace) dar TOT EL a raspuns ca nu-i intereseaza rezultatul,doar miscarea. Asa ca cel care a scris dreptul la replica sigur un machidon imputit fara creier,,nu are dreptate nici 1%,din ce a scris mai sus.