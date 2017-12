Şanse teoretice pentru Săgeata

După ce a cedat fără drept de apel în Ştefan cel Mare, scor 1-4, în partida cu Dinamo Bucureşti, disputată vineri, în penultima etapă a Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari şi-a micşorat considerabil şansele de a evita retrogradarea. Obligată să obţină cel puţin un punct pentru a rămâne în lupta pentru menţinerea în prima ligă, echipa pregătită de Cătălin Anghel nu a putut ţine piept dinamoviştilor decât în primele 20 de minute, când a şi irosit trei ocazii mari, prin M. Roman II şi Fl. Achim, în două rânduri. „Este o înfrângere ruşinoasă şi primul vinovat sunt eu. Îmi asum această răspundere. Nu am arătat ca o echipă care are o mare dorinţă de a se salva de la retrogradare. După un început în care am avut o prestaţie bună, au venit golurile care au turnat plumb în picioarele jucătorilor. Am fost vulnerabili din punct de vedere mental şi nu am mai putut reveni. Sperăm până la capăt, mai avem un meci şi trebuie să arătăm altfel decât am arătat în meciul cu Dinamo”, a spus antrenorul grupării de pe litoral.

CALCULE PENTRU SALVARE Totuşi, în mod teoretic, Săgeata ar putea evita retrogradarea în cazul unui succes obţinut în ultima etapă, în faţa celor de la CFR Cluj, în partida programată miercuri seară, de la ora 21.00, pe stadionul “Farul” din Constanţa. Năvodărenii au însă nevoie şi de jocul rezultatelor, indiferent de diferenţa la care i-ar învinge pe clujeni. Astfel, gruparea de pe litoral ar depăşi pe Gaz Metan Mediaş sau FC Braşov, care se întâlnesc în meci direct, întrucât este avantajată de rezultatele din întâlnirile directe cu cele două formaţii. Elevii lui Anghel au nevoie ca FC Viitorul sau ACS Poli Timişoara să nu câştige în ultima etapă, situaţie în care ar încheia campionatul pe locul 15. Întrucât FC Vaslui nu a primit licenţă şi va retrograda în liga secundă, Săgeata ar evolua pe prima scenă a fotbalului românesc şi în sezonul următor. „Mă gândesc cum să fac să aduc jucătorii într-o stare bună pentru meciul de miercuri. Trebuie să ţinem capul sus şi să analizăm tot ce a fost vulnerabil în jocul cu Dinamo”, a explicat antrenorul Cătălin Anghel.