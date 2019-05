Şansele s-au redus în finală, dar HCDS nu renunţă la luptă

08:42:05 / 17 Mai 2019

Pentru Suporter HCD

Meciul a fost pregatit pentru o saptamana in plus de vacanta. Infrangere la constanta si in meciul 2 la bucuresti si gata, pauza. De ce sa mai obosim inca un meci. Ai vazut ce greu si penibil mi a fost sa joc aproape toata repriza a doua fara conducator de joc. Daca esti intradevar suporter ti ai dat seama din timpul meciului. Ajunge cat am jucat anul asta pentru banii din al treilea buget din campionat. Ne asteapta acum rezarvarile din grecia, turcia, spania. Sa nu vii la bucuresti pentru meciul 2 ca vii degeaba. Pierzi timpul.