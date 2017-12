Şantaj UDMR

Dacă mai era nevoie de o confirmare privind şantajul practicat de UDMR asupra PDL, ea vine din partea preşedintelui formaţiunii, Kelemen Hunor, care a declarat, sâmbătă, la Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), că viitorul coaliţiei de guvernare va fi pus sub semnul întrebării dacă nu va fi adoptată legea minorităţilor în sesiunea parlamentară din primăvară. „Legea minorităţilor, care pune bazele autonomiei culturale, trebuie adoptată în sesiunea din primăvară. Va fi o probă dacă Parlamentul are majoritate în primăvară. Dacă nu are nici majoritate, nici voinţă politică, atunci viitorul coaliţiei se va pune sub semnul întrebării şi ne vom confrunta cu o nouă problemă”, a susţinut Kelemen Hunor. Aceste afimaţii ale lui Hunor sunt, practic, o reconfirmare a votului pe care UDMR l-a acordat la moţiunile de cenzură ale Opoziţiei şi în urma căruia Boc şi compania s-au menţinut la Putere. Astfel că reprezentanţii UDMR afirmă clar că dacă partidul lui Boc nu susţine Legea minorităţilor, care le va aduce ungurilor mult visata autonomie, deocamdată culturală, atunci udemeriştii întorc armele. Un alt şantaj pe care UDMR l-a aplicat celor de la PDL a fost în momentul în care portocaliii au refuzat să adopte, în Parlament, o declaraţie împotriva afirmaţiilor unor oficiali ai Ungariei referitoare la autonomia Ţinutului Secuiesc. Kelemen Hunor a spus, la şedinţa CRU, că actuala Coaliţie guvernamentală n-ar fi supravieţuit unei declaraţii a Parlamentului pe care Opoziţia a propus-o în şedinţa comună din 16 martie. El a susţinut că au fost parlamentari ai puterii, „din partidul lui Oprea”, care au votat pentru respectiva declaraţie, care, dacă ar fi fost adoptată, ar fi afectat şi relaţiile României cu Ungaria şi ar fi putut să strice într-o clipă tot ceea ce s-a realizat în ultimii ani.

Un alt şantaj la adresa PDL a venit şi din partea vicepreşedintelui politic al UDMR, Laszlo Borbely, care a spus că, în următoarea perioadă, Coaliţia trebuie să arate că este viabilă pentru a putea fi atinse obiectivele din protocolul de guvernare. „Coaliţia va trebui în următoarele luni să demonstreze că este viabilă, că poate să facă faţă acelor provocări care ne stau în faţă. Am cerut colegilor de la PDL să clarifice cât mai repede problemele interne şi aceste alegeri, pentru că trebuie să avem o majoritate în Parlament, să avem foarte clar formulate aceste deziderate pe baza protocolului”, a menţionat vicepreşedintele politic al UDMR. Laszlo Borbely a fost desemnat, sâmbătă, în cadrul CRU, să ocupe nou-înfiinţata funcţie de vicepreşedinte politic al UDMR, în timp ce Kovacs Peter va fi noul secretar general a Uniunii.