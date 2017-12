Şantajistul lui Cindy Crawford s-a predat

Un bărbat german în vârstă de 26 de ani, dat în urmărire de autorităţile federale americane pentru tentativă de extorcare a fostului top-model Cindy Crawford, de la care pretindea 100.000 de dolari, s-a predat poliţiei germane.

Edis Kayalar, recent expulzat din SUA şi trimis în Germania, pentru un motiv rămas încă necunoscut, s-a predat poliţiei din oraşul Nürtingen din landul Baden-Württemberg. FBI a anunţat, joi, că Edis Kayalar a încercat să o şantajeze pe Cindy Crawford şi pe soţul acesteia, omul de afaceri Rande Gerber, ameninţându-i că va publica o fotografie a fetiţei lor, legată de scaun şi purtând un căluş. Potrivit anchetatorilor, fotografia a fost făcută de bona fetiţei, pe atunci în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca “hoţii şi vardiştii”. Edis Kayalar a luat această fotografie de la bonă, cu care avea o relaţie. Bărbatul a contactat apoi cuplul Crawford-Gerber, solicitând 100.000 de dolari şi ameninţând că în caz contrar va publica această fotografie. Annett Wolf, purtătoarea de cuvânt a lui Cindy Crawford, a declarat că fostul top-model şi soţul ei, care a alertat FBI-ul după ce a fost contactat de Kayalar, susţin urmărirea penală declanşată împotriva acestuia de către autorităţile federale. În caz că va fi condamnat, Edis Kayalar, pe care site-ul TMZ.com îl prezintă ca fiind manechin, riscă până la doi ani de închisoare.

Cindy Crawford a divorţat de actorul Richard Gere în 1995. În 1998 s-a căsătorit cu Rande Gerber, împreună cu care are doi copii. Cindy Crawford, celebră pentru aluniţa de deasupra buzei superioare, a prezentat diverse creaţii vestimentare pentru toate marile case de modă şi a pozat pe copertele a sute de reviste de modă de-a lungul carierei sale de top-model. Ea a ocupat poziţia a treia în clasamentul 40 Hottest Hotties of the 90s, alcătuit de postul VH1. Succesul repurtat în cariera de model a transformat-o într-o celebritate şi i-a adus numeroase contracte publicitare, roluri în filme pe marile şi micile ecrane, dar şi calitatea de purtătoare de cuvânt a mai multor organizaţii umanitare.