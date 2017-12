Santana vine în România

Legendarul chitarist Carlos Santana va concerta la Bucureşti, pe 4 iulie, în cadrul festivalului B\'estfest 2009, potrivit organizatorilor evenimentului, Emagic. Santana se va alătura, astfel, unor artişti precum The Killers, Thievery Corporation şi Patrice (1 iulie), Ayo, Moby şi Motorhead (2 iulie), Klaxons, Orbital, Franz Ferdinand şi The Faint (3 iulie), The Charlatans şi The Ting Tings (4 iulie) şi Manowar şi Holyhell, la Aftershock (5 iulie).

Timp de mai bine de patru decenii, Carlos Santana a evitat cu succes încadrarea într-un anumit gen muzical, a depăşit bariere culturale şi geografice şi a transformat încărcătura pasională a chitarei sale într-una dintre cele mai renumite „semnături\" muzicale din istorie. Muzicianul a devenit faimos în a doua jumătate a anilor \'60, alături de trupa sa - Santana. În 1969, formaţia devine celebră în urma legendarului show susţinut în cadrul festivalului Woodstock, concert urmat, în acelaşi an, de albumul omonim de debut – „Santana\". Acesta a rămas în topul Billboard timp de doi ani, fiind urmat în top (pe locul I) de încă două materiale clasice – „Abraxas\" şi „Santana III\". Patruzeci de ani şi cam tot atîtea albume mai tîrziu, Santana se poate lăuda cu vînzări de peste 90 de milioane de discuri în toată lumea, mii de show-uri în faţa a peste 100 de milioane de fani de pe toate continentele, zece premii Grammy, precum şi includerea în Rock and Roll Hall of Fame (1998), unde Carlos Santana este descris drept „lumină călăuzitoare şi un adevărat virtuoz al muzicii rock”. De asemenea, revista Rolling Stone l-a inclus pe Santana în topurile „Cei mai buni 100 de chitarişti ai tuturor timpurilor\" (2003) şi „Cei mai mari 100 de artişti ai tuturor timpurilor\" (2005).

În 1999, Santana a lansat albumul „Supernatural\", vîndut, pînă în prezent, în peste 25 de milioane de exemplare în lumea întreagă. Albumul, premiat cu discul de diamant şi cu nouă premii Grammy, a beneficiat de colaborări cu artişti celebri, precum Eric Clapton, Lauryn Hill, Rob Thomas de la Matchbox 20, Wyclef Jean, Dave Matthews, Mana, Everlast, K. C. Porter, Eagle-Eye Cherry, The Product G&B, şi a prezentat hiturile „Put Your Lights On\", „Smooth\", „Maria Maria\" şi „Corazon Espinado\". „Supernatural\" a fost urmat, în 2002, de „Shaman\" - material ce a inclus şi colaborări cu Seal, Macy Gray, P.O.D, Dido, Plácido Domingo - şi, în 2005, de „All That I Am\", promovat de single-urile „I\'m Feeling You\" (cu Michelle Branch), „Just Feel Better\" (cu Steven Tyler) şi „Cry Baby Cry\" (cu Sean Paul).

Cele mai recente apariţii discografice Santana sînt „Multi-Dimensional Warrior\" (2008) - o antologie a carierei trupei, un dublu CD cu 28 de piese alese chiar de Carlos Santana, care a văzut în acest proiect „o scrisoare de dragoste către fani\" - şi „Ultimate Santana\" (2007), singurul material ce reuneşte hiturile clasice Santana cu cele din perioada modernă, cuprinzînd şi recentul succes „Into The Night\", o colaborare cu Chad Kroeger de la Nickelback.

