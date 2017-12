„Santiago Bernabeu” a fost terenul de antrenament al Barcelonei

Parcă niciodată în ultimii ani nu a fost așa dezechilibrat duelul dintre Real Madrid și FC Barcelona! Madrilenii au fost practic inexistenți în primul „El Clasico” din acest sezon, culmea!, disputat pe teren propriu. Deși se întâlneau primele două clasate după 11 etape, Barcelona având 27 de puncte, iar Real cu trei mai puțin, pe teren a existat o singură echipă, aplaudată la final inclusiv de fanii madrileni. Fluturând batiste albe, aceștia au cerut demisia lui Florentino Perez la pauză, președintele clubului fiind considerat drept principalul vinovat pentru eșecul usturător din derby. Mai mult, în momentul în care a fost înlocuit de Munir, în minutul 77, Andres Iniesta a fost aplaudat de suporterii Realului, singurul jucător catalan din istoria recentă care s-a mai bucurat de un asemenea tratament pe Bernabeu fiind Ronaldinho.

O altă umilinţă pentru fanii Realului a venit și la câteva momente după încheierea partidei, când pagina de Wikipedia a stadionului Realului a fost modificată: denumirea „Santiago Bernabeu” a fost înlocuită cu „terenul de antrenament al Barcelonei”! Ca proprietar al arenei a fost trecut Lionel Messi, iar ca operator al stadionului figura portarul Claudio Bravo...

Altfel, un așteptat derby încrâncenat s-a transformat repede într-un marș triumfal pentru catalani. Barcelona, aflată într-o zi de excepție, a înscris patru goluri, prin Suarez (12, 74), Neymar (39) și Iniesta (53), trei dintre ele fiind marcate până ca Messi să apuce să intre pe teren. Starul argentinian abia a revenit după o accidentare, iar antrenorul Luis Enrique nu a dorit să-l forțeze, dar l-a introdus pe teren în minutul 57. Madrilenii au avut mari probleme în apărare, la mijloc Modric a fost de nerecunoscut, iar în atac Bale și Benzema au avut o evoluție foarte ștearsă. Real, care a avut un singur spaniol în unsprezecele de start, Sergio Ramos, a terminat în inferioritate numerică, Isco fiind eliminat în minutul 84. În urma acestui rezultat, al șaptelea succes pentru Barcelona în ultimele 13 meciuri jucate la Madrid, catalanii și-au consolidat poziția de lideri în campionatul spaniol.

Au evoluat formațiile - Real Madrid (antrenor Rafa Benitez): Keylor Navas - Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (59 Carvajal) - Kroos, Modric, James Rodríguez (56 Isco) - Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo; FC Barcelona (antrenor Luis Enrique): Claudio Bravo - Dani Alves, Pique, Mascherano (28 Mathieu), Jordi Alba - Sergi Roberto, Rakitic (56 Messi), Sergio Busquets, Andres Iniesta (77 Munir) - Neymar, Luis Suarez.

„VICTORIA CU REAL VA INTRA ÎN ISTORIE, ESTE UN MECI MEMORABIL PENTRU FANII CATALANI”

„Victoria are o savoare specială pentru că a fost obţinută în faţa eternului nostru rival. Va fi foarte greu să depăşim această performanţă. Va intra în istorie ca un meci memorabil pentru toţi fanii catalani. Să câştigi în faţa unor jucători atât de mari este foarte greu, dar am reuşit. Am fost mai buni şi meciul arată mai mult meritele noastre decât nereuşitele Realului”, a afirmat Luis Enrique. „Trebuie să ne revenim după acest rezultat şi să ne concentrăm la următorul meci. Sunt preocupat de recuperarea jucătorilor din punct de vedere mental. Jucătorii care au intrat în teren pot face mult mai mult. Am făcut greşeli şi am plătit prea mult pentru ele. Am pierdut posesia de multe ori, iar când faci acest lucru în faţa unei echipe bune, ai de suferit. Înainte de a analiza acest derby, ceea ce vom face, contează să ne ridicăm şi să realizăm importanţa următoarelor meciuri”, a declarat Rafa Benitez.

DIN 2007 N-A MAI FOST MESSI REZERVĂ LA UN REAL - BARCELONA!

Vedeta echipei FC Barcelona, Lionel Messi, abia revenit după o accidentare, nu a fost titular sâmbătă în „El Clasico”, ceea ce nu i s-a mai întâmplat din 2007. A fost pentru prima oară în ultimii opt ani când Messi nu e titular la un meci între Real și Barcelona! Cvadruplul câștigător al Balonului de Aur a fost integralist în ultimele 27 de meciuri dintre cele două echipe.

MASCHERANO A SUFERIT O CONTUZIE LA COAPSA DREAPTĂ

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Javier Mascherano, a suferit o contuzie la coapsa dreaptă în meciul cu Real Madrid, a anunţat duminică gruparea catalană, fără a preciza perioada de indisponibilitate a jucătorului. „Testele au confirmat că Mascherano suferă o contuzie la coapsa dreaptă, însă nu este vorba de o problemă musculară”, a anunţat clubul catalan. Mascherano a fost înlocuit în minutul 25, cu Jeremy Mathieu.

CRISTIANO RONALDO, „LA CUȚITE” CU BENITEZ!

După meciul de sâmbătă seară au izbucnit tensiuni între vedeta madrilenilor, Cristiano Ronaldo, și antrenorul Rafa Benitez. Potrivit gazzetta.it, atacantul portughez ar fi transmis un mesaj destul de clar pentru conducerea Realului: „Alegeți! Ori Benitez, ori eu!”. Ulterior, cotidianul de casă al Realului, „Marca”, a scris că soarta lui Benitez e pecetluită. Conducerea clubului și-a pierdut încrederea în tehnician, singura dilemă fiind dacă acesta va fi dat afară acum sau la finalul sezonului. O ipoteză care încă de joi a fost înaintată de cotidianul catalan „El Mundo Deportivo”, care anunța că Zinedine Zidane i-ar putea lua locul lui Benitez, în cazul unui eșec în fața Barcelonei! Motivul ar fi acela că jucătorii nu sunt mulțumiți de modul de lucru al tehnicianului. Pe de altă parte, Ronaldo este un jucător râvnit de multe cluburi importante, având oferte pe masă de la Manchester United și Paris Saint-Germain.

Citește și:

Extraterestra... Barcelona

Se așteaptă o audiență uriașă pentru partida Real Madrid - FC Barcelona

Măsuri sporite de securitate la „El Clasico”