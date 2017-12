Şantierul Daewoo Mangalia caută salariaţi în Republica Moldova, India şi China

Greva salariaţilor Şantierului Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) se apropie cu paşi repezi de-a cea de-a treia săptămînă consecutivă, în urma negocierilor purtate ieri, conducerea coreeană anunţînd că nu poate oferi creşteri salariale mai mari de 205 lei. Participant la discuţii, liderul Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat că dacă societatea ar fi mai atentă la pierderi s-ar putea găsi soluţii rezonabile atît pentru salariaţi, cît şi pentru companie. Pe de altă parte, preşedintele DMHI, Joe Bong Lee, a precizat că partea coreeană rămîne fermă pe poziţie şi nu poate acorda mai mult decît a promis la începutul grevei generale, adică salarii majorate cu 23%. Joe Bong Lee a precizat că nu mai există altă companie în ţară care să ofere o creştere mai mare de 23%, dînd ca exemplu Mital Steel Galaţi, care deşi anul trecut ar fi avut un profit de 100 milioane de euro, a oferit o majorare salarială de 12,5%. "Noi am pierdut în ultimii doi ani 25 milioane de dolari din cauza creşterii preţului oţelului de trei ori", a declarat Lee. De altfel, conducerea companiei apreciază că prin majorarea salariilor cu 205 lei pentru fiecare muncitor, plus sporurile salariale aferente, remuneraţiile ar creşte cu 400 de lei. În acest fel, salariul mediu brut pentru muncitorii din şantier ar ajunge la 2.200 de lei. Totuşi, oficialii coreeni sînt conştienţi că prelungirea grevei generale poate crea probleme în realizarea contractelor de construcţii navale pentru cele mai importante companii în domeniu din Germania şi Grecia. Preşedintele DMHI Mangalia a spus că nu exclude varianta renunţării de către Daewoo la afacerea din România şi îndreptarea spre China unde terenul este oferit gratuit, iar investitorii sînt scutiţi de taxe în primul an de funcţionare. O altă variantă ar fi folosirea de forţă de muncă din străinătate din Republica Moldova, India, China, dar şi din România. "În urmă cu cinci zile am fost la Bursa Locurilor de Muncă de la Braşov şi am prezentat oferte pentru şantier, dar muncitorii de la Tractorul, Rulmentul şi Nitramonia Făgăraş nu au acceptat propunerile noastre. Şi asta pentru că preferă să primească 900 de lei pe lună timp de doi ani, salarii compensatorii, decât să muncească la Şantierul Naval Daewoo Mangalia", a mai declarat Lee.