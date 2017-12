Şantierul Naval Mangalia nu scapă de privatizare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) nu renunţă la privatizarea Şantierului Naval Mangalia, în ciuda parteneriatului încheiat recent între şantier şi o companie de profil din Germania, susţine preşedintele AVAS, Teodor Atanasiu. El a explicat că, la sfîrşitul anului trecut, AVAS a lansat privatizarea pentru şantierul naval, iar negocierile s-au purtat cu un singur ofertant, care a avut o ofertă mult sub valoarea de licitare a şantierului şi sub pretenţiile Autorităţii. AVAS a continuat totuşi să pregătească firma pentru privatizare, dar între timp a primit o ofertă \"foarte tentantă\" de la cea mai puternică firmă în domeniu din Germania. \"Acest parteneriat nu exclude privatizarea societăţii, ci, dimpotrivă, creşte valoarea acţiunilor pe care le avem acolo, fiindcă dacă profitul din anii precedenţi tindea spre zero, acum, cînd activitatea va fi reluată, cu siguranţă va creşte valoarea acţiunilor. Anul viitor ar putea fi o privatizare de succes\", a spus preşedintele AVAS. Potrivit lui Atanasiu, varianta de privatizare va fi licitaţie cu strigare. Mai trebuie menţionat faptul că ofertanţii germani au discutat şi cu Armata Română, iar parteneriatul va fi pentru reparaţii şi mentenanţa la navele Marinei Militare din Portul Mangalia şi reparaţii, mentenanţă şi construcţii de componente şi apoi de vase pentru portofoliul lor din Germania.