Santos, inspirat de istoria grecilor

Selecţionerul Greciei, Fernando Santos, a declarat după victoria din meciul cu Rusia, scor 1-0, că echipa sa a făcut o bucurie tuturor grecilor prin calificarea în sferturile EURO 2012 şi că acest succes este rezultatul eforturilor şi determinării jucătorilor. „Suntem foarte fericiţi, am făcut o bucurie tuturor grecilor, ceea ce este foarte important. Calificarea este fructul eforturilor noastre şi al determinării. Dumnezeu a fost cu noi. Mergem în sferturi!”, a spus Santos, care consideră că echipa Greciei are “o dinamică bună”. „Karagounis nu poate juca în sferturile de finală, va trebui să găsesc un înlocuitor, acesta este job-ul meu”, a adăugat tehnicianul. Santos le-a mulţumit jucătorilor săi, care “au dat totul şi chiar mai mult”. „Le-am spus înainte de meci: Am încredere totală în voi, deşi Grecia se afla într-o poziţie proastă în clasamentul grupei”, a declarat selecţionerul Greciei. Tehnicianul a spus că istoria Greciei a fost cea care i-a inspirat pe el şi pe jucătorii săi: „Ceea ce ne inspiră este istoria Greciei, iar acest respect al fiecăruia pentru Grecia vine de acolo, din această istorie. Ştiinţa, democraţia vin din Grecia. Ar fi dificil având în vedere toată această mare istorie să i se dea lecţii Greciei”.

Karagounis şi zâmbetul grecilor

Căpitanul naţionalei Greciei, Giorgos Karagounis, a declarat după meciul cu Rusia, scor 1-0 (Karagounis 45+2), disputat sâmbătă, că accederea în sferturile de finală ale EURO 2012 aduce un zâmbet pe chipurile compatrioţilor săi, puternic afectaţi de criză. „Când am plecat de la Atena pentru a veni la Euro, le-am spus oamenilor din Grecia, aflaţi într-o situaţie economică dificilă, că vom da totul. Această calificare aduce un zâmbet pe chipurile compatrioţilor noştri. Ceea ce îi dă mai multă valoare este modul în care ne-am calificat, depăşind toate obstacolele întâlnite, acesta este spiritul elen. Jucăm cu inima şi asta contează pentru oamenii din Grecia”, a spus Karagounis, care a marcat, în prelungirile primei reprize, golul calificării în sferturi în victoria cu 1-0 din partida cu Rusia, în ultima etapă a Grupei A.

72 de suporteri ruşi arestaţi înaintea meciului cu Grecia

Poliţia poloneză a arestat 72 de suporteri ruşi înaintea meciului cu Grecia, de la Varşovia, pierdut, sâmbătă, de formaţia pregătită de Dick Advocaat, scor 0-1, a anunţat agenţia Itar-Taas, citată de Ansa. O parte dintre fani au fost arestaţi în “fan zone-ul” destinat suporterilor ruşi, iar cealaltă parte au fost reţinuţi în apropierea stadionului. Persoanele arestate au petrecut noaptea într-o circă de poliţie şi au fost eliberate a doua zi de dimineaţă. Mai mulţi suporteri dintre cei reţinuţi au fost amendaţi deoarece nu au vrut să se legitimeze.

Rosicky, incert pentru sferturi

Căpitanul naţionalei Cehiei, Tomas Rosicky, a declarat, ieri, pentru jurnalul DNES, că este incert pentru sferturile de finală ale EURO 2012, din cauza unei probleme persistente la tendonul lui Ahile. „Există o mică şansă ca eu să joc, însă nu este semnificativă”, a spus Rosicky. Mijlocaşul în vârstă de 31 de ani a ratat deja ultimul meci din Grupa A, cu Polonia, scor 1-0. „A fost greu pentru mine. Să trăiesc asta ca un suporter este total diferit de ceea ce poate simţi un jucător”, a afirmat fotbalistul, care a efectuat un antrenament individual sâmbătă dimineaţă. Echipa naţională a Cehiei s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2012, după ce a învins, sâmbătă, la Wroclaw, cu 1-0 (Jiracek 72), reprezentativa Poloniei, în ultima etapă a Grupei A.

Bilek, mulţumit de jucătorii cehi

Selecţionerul Cehiei, Michal Bilek, a declarat după victoria, cu scorul de 1-0, din partida cu Polonia, care a adus calificarea echipei sale în sferturile EURO 2012, că elevii săi au făcut un meci mare şi au meritat să învingă. „Sunt foarte foarte mulţumit, am reuşit să învingem o echipă care juca acasă, susţinută de publicul său. Ei au reuşit două prime meciuri fantastice şi erau favoriţi. În primele 25 de minute nu am fost în elementul nostru, dar ne-am revenit. Spre finalul primei reprize am preluat controlul balonului. La pauză ştiam că Grecia a marcat şi le-am spus jucătorilor să aibă răbdare. Am fost echipa mai bună şi am meritat să câştigăm. Este adevărat că după ce am pierdut primul meci eram într-o situaţie foarte dificilă. Împotriva Rusiei am uitat pe alocuri de înfrângere, dar am învăţat din greşelile noastre, iar apoi ne-am apărat într-un mod mai responsabil. Am făcut un meci mare în această seară. Secretul nostru? Avem încredere în noi, am trecut prin situaţii dificile dar de fiecare dată am reuşit să ieşim din acestea în echipă”, a spus Bilek.

Fani polonezi arestaţi în urma unui incident izolat la Wroclaw

Poliţia locală a intervenit, sâmbătă, după înfrângerea înregistrată de naţionala Poloniei în meciul cu Cehia, scor 0-1, de la EURO 2012, pentru a-i calma pe suporterii polonezi, în centrul oraşului Wroclaw. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei din Wroclaw, Pawel Petrykowski, câţiva suporteri furioşi şi sub efectul alcoolului au început să se bată între ei, iar apoi au aruncat cu sticle în direcţia poliţiştilor veniţi să îi calmeze. „Poliţiştii au folosit gaze lacrimogene şi situaţia a fost rapid calmată. Cel puţin trei persoane au fost arestate”, a precizat Petrykowski.

Amenzi pentru Rusia şi Polonia

Federaţiile ruse şi poloneze au fost amendate cu 30.000 de euro, respectiv 40.000 de euro, pentru acţiunile suporterilor la meciul Polonia - Rusia, disputat pe 12 iunie, la EURO 2012, a anunţat UEFA. Fanilor polonezi li s-a reproşat că au aprins fumigene şi au aruncat fumigene, pe lângă faptul că au desfăşurat un banner cu caracter politic. De asemenea, un fan rus a intrat în teren. Rusia şi Polonia au fost eliminate, sâmbătă seară, de la EURO 2012.

Advocaat consideră că Rusia a jucat mai bine

Selecţionerul Rusiei, Dick Advocaat, a declarat după eliminarea de la EURO 2012 că respectă echipa Greciei, care s-a impus cu scorul de 1-0 în meciul de sâmbătă, dar elevii săi au jucat mai bine. „Am jucat bine, am atacat, ceilalţi s-au apărat, am primit un gol şi nu am reuşit să înscriem la ocaziile noastre din a doua repriză. Asta este totul. Îi respect pe greci, dar noi am jucat mai bine”, a spus Advocaat, care a menţionat că a abordat jocul de sâmbătă cu gândul la obţinerea unei victorii: „Am venit pentru a câştiga, nu pentru un egal. Am pierdut, dar am jucat extraordinar”. Întrebat ce amintire vrea să le lase suporterilor ruşi, având în vedere că a fost ultimul său meci la conducerea naţionalei Rusiei, Advocaat a răspuns: „Nu sunt interesat să vorbesc despre mine. Felicitări Greciei”.

Smuda pleacă de la conducerea tehnică a naţionalei Poloniei

Tehnicianul Franciszek Smuda a anunţat, sâmbătă seară, după eliminarea Poloniei de la Campionatul European, că îşi încetează activitatea la această selecţionată, contractul său fiind valabil până la finalul turneului. „Este sută la sută finalul aventurii mele. Contractul îmi expiră după Euro 2012. Le mulţumesc jucătorilor. Am făcut tot ce am putut. Din păcate au fost multe pase ratate. În repriza a doua, eram obligaţi să luptăm neîncetat pentru a recupera mingea”, a declarat Smuda, supărat şi nervos, la televiziunea poloneză TVP. Tehnicianul a precizat, despre meciul pierdut sâmbătă în faţa Cehiei, scor 0-1, că el şi elevii săi au fost prea siguri că pot învinge. „Am avut ocazii în prima repriză. Putem face o comparaţie cu meciul cu Grecia, în prima parte am jucat bine, iar în a doua am vrut să atacăm în continuare, dar după ce am ieşit de la vestiae jucătorii au făcut altceva. Îmi place prima noastră repriză, ambiţia, dar după pauză îi aşteptam pe cehi, de parcă ne era teamă că vom primi gol, iar în acest fel se primesc goluri, evident. Am făcut greşeli individuale care s-au finalizat prin primirea unui gol. Însă în doi ani şi jumătate am creat o echipă de viitor. În două luni încep preliminariile Cupei Mondiale şi cred că Cehia se poate califica”, a adăugat Smuda, care era selecţionerul Poloniei din octombrie 2009.

Victorie meritată a cehilor

Foarte calmi, în mare parte, în ciuda eliminării echipei lor de la EURO 2012, suporterii polonezi au acceptat înfrângerea de sâmbătă seară, de la Wroclaw, scor 0-1 cu Cehia, precizând că aceasta nu înseamnă “sfârşitul lumii” şi felicitându-i pe cehi. „Sunt trist, dar nu este o tragedie. Nu este sfârşitul lumii”, a spus Adam, cu chipul pictat în alb-roşu. “Felicitări cehilor”, a adăugat fanul venit de la Katowice, care a urmărit meciul împreună cu un grup de prieteni, într-o cafenea. De sâmbătă dimineaţă, numeroşi suporteri polonezi şi cehi îmbrăcaţi cu tricouri ale naţionalelor lor şi având steaguri, trompete şi bere, au invadat oraşul Wroclaw, în care atmosfera a devenit una de sărbătoare. Pentru a ajunge la Wroclaw, sute de cehi au profitat de câteva trenuri speciale. „Vă imaginaţi că nu am dormit pe drum! Am cântat, am dansat şi am salutat toată Polonia”, spune Ales Pudel, venit de la Olomouc. Spre seară, combinaţia cehă albastru-roşu-alb s-a pierdut în oceanul de suporteri polonezi cu steaguri şi peruci alb-roşii, care însă la final au fost cei trişti. În Polonia, presa este dezamăgită. “S-a încheiat”, a titrat Gazeta Wyborcza, adăugând: “Speranţa nu a fost niciodată atât de mare şi totul s-a sfârşit ca de obicei, în ultimii 26 de ani”. “Sfârşitul unui vis”, a notat şi Rzeczpospolita, în timp ce Super Express a menţionat: “Naţionala nu numai că s-a reuşit să se califice în sferturi, dar a câştigat un singur meci”.