“Săpăligă” a pregătit formula de joc pentru retur

Aflată în luptă pentru evitarea retrogradării, FC Farul nu a rupt gura tîrgului prin campania de transferuri din această iarnă. Mai mult, pentru a limita cheltuielile, oficialii constănţeni au decis să renunţe la mai mulţi jucători de bază, în locul lor revenind pe litoral fotbaliştii împrumutaţi la Delta Tulcea, ale căror contracte sînt mult mai mici. În plus, pentru a completa lotul pentru retur, antrenorul Ion Marin a promovat mai mulţi jucători tineri de la echipa secundă, putîndu-se lăuda cu o singură achiziţie importantă, slovenul Jan Pahor. Chiar dacă, prin venirea fostului căpitan al echipei de tineret al Sloveniei, “rechinii” păreau să fi rezolvat problema din centrul defensivei, meciurile amicale au arătat cu totul altceva. Pahor nu s-a acomodat cu noii săi colegi, gafînd în dese rînduri, motiv pentru care “Săpăligă” s-a văzut nevoit să-l revitalizeze pe Ion Barbu, pus iniţial pe lista de transferuri. Alături de Barbu, în centrul defensivei va juca în prima etapă a returului Florin Pătraşcu, după ce Andrej Rastovac a pierdut toată pregătirea de iarnă din cauza unei accidentări. Slovenul, care ar fi trebuit să revină pe teren în stagiul din Turcia, şi-a prelungit recuperarea şi nu a evoluat în niciun amical în această iarnă. În privinşa postului de fundaş stînga, Mendy rămîne marele favorit la titularizare, Lăzărescu fiind doar o variantă disperată în cazul unei indisponibilităţi a senegalezului. Conştient că are nevoie de întăriri pentru acest post, tehnicianul constănţean a testat trei “stranieri” în ultimele două săptămîni, doi sîrbi, Atanackovic şi Vukomanovic, şi un paraguayan, Julio. Dacă la ultimul a renunţat, Atanackovic a fost prea scump, iar pentru Vukomanovic tratativele sînt în plină desfăşurare, însă şansele de realizare ale transferului par destul de mici. În schimb, pe partea dreaptă a apărării, Măţel se duelează cu Băcilă, primul fiind folosit mai mult de Ion Marin în amicalele din Turcia, semn că are prima şansă la titularizare.

Schimbarea sistemului de joc, prin trecerea la 4-4-2, i-a uşurat sarcina lui “Săpăligă” în privinţa alegerii mijlocaşilor, însă accidentarea lui Pantelie a schimbat planurile înaintea cantonamentului de la Belek. Astfel, Voiculeţ a devenit noul titular pe banda dreaptă, Rusmir va avea rolul de coordonator, iar Larie şi Teekloh se luptă pentru postul de închizător. Pe partea stîngă, venirea lui Vasilică Cristocea l-ar putea avansa ca atacant pe Gerlem, oferind astfel Farului un plus ofensiv. Doar că fostul stelist nu a ajuns încă la un acord cu gruparea de pe litoral, iar brazilianul a suferit o nouă întindere musculară şi riscă să rateze debutul sezonului. Transformarea lui Gerlem în atacant, îl va scoate din primul “unsprezece” pe Gosic, sud-americanul urmînd să facă pereche în ofensivă cu golgeterul Chico.