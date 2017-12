“Săpăligă”, impresionat de CFR Cluj

Marea victorie a campioanei CFR Cluj în fieful lui AS Roma a adus bucurie în tabăra Farului, dar în acelaşi timp le-a dat de gîndit constănţenilor, ţinînd cont că duminică gruparea de pe litoral va da piept cu ardelenii, în deplasare, în etapa a 8-a a Ligii I. Antrenorul Ion Marin a recunoscut că a fost impresionat de jocul clujenilor, dar a anunţat că obiectivul elevilor săi este să nu piardă la Cluj. “Excepţional! CFR Cluj a avut un joc bine organizat, practicat de jucători cu soluţii, care au evoluat cu foarte mult curaj. Sincer, clujenii m-au impresionat pentru că au învins o echipă mare din Europa fără drept de apel. În plus, au arătat şi tărie psihică pentru că au reuşit să revină după ce au fost conduşi. Este adevărat că în primele 20 de minute au avut probleme, dar pe urmă au revenit şi au dominat jocul. Bravo lor, jos pălăria!”, a spus “Săpăligă”, care a vorbit şi despre meciul de duminică: “Nici un meci nu seamănă cu altul. CFR Cluj este o echipă foarte puternică, dar şi noi avem atuurile noastre şi vom lupta pînă în ultimul minut. Putem să scoatem un punct sau chiar trei puncte. Nu vreau să ies în faţă cu tupeu , dar şi pe Steaua i-am avut în mînă şi puteam obţine un alt rezultat. Să nu uităm că CFR Cluj a fost la un pas să fie învinsă pe teren propriu de Poli Iaşi. Depinde foarte mult de forma pe care o prinzi!” Tehnicianul constănţean consideră că cel mai important merit pentru victoria clujenilor la Roma îi aparţine fostului antrenor al ardelenilor, Ioan Andone. “Este munca lui Andone, care a format această echipă. Ce putea să facă Trombetta în zece zile?”, a spus Ion Marin. “Săpăligă” a comentat şi rezultatul de egalitate obţinute de Anorthosis Famagusta în deplasarea de la Bremen, din grupele Ligii Campionilor. Ciprioţii au “scos” un 0-0 la debutul în această competiţie, acelaşi rezultat cu care s-a încheiat partida de verificare disputată contra Farului în această vară. “Puteam să-i şi batem atunci. Ciprioţii au învins anul trecut pe CFR Cluj, cu 3-0, în Cupa UEFA, cu noi au făcut 0-0 într-un amical, dar niciun meci nu are legătură cu altul”, a spus antrenorul grupării de pe litoral.