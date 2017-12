“Săpăligă” mizează pe victoria elevilor săi

Mai liniştiţi după succesul de la Mediaş, jucătorii Farului se pregătesc pentru ultimul examen din acest an, urmînd să dea piept cu CS Otopeni, în ultima etapă a turului Ligii I, vineri, de la ora 18.00, pe teren propriu. “Este un joc extrem de important pentru că punctele de la Mediaş nu au nicio valoare dacă nu vor fi dublate de o victorie cu CS Otopeni. În ultimele zile nu a existat în tabăra noastră decît o mobilizare totală şi o concentrare maximă pentru un ultim efort de 90 de minute. Jucătorii trebuie să evolueze cu multă determinare, ambiţie, caracter şi suflet, aşa cum au făcut-o la Mediaş. Sperăm într-o victorie care pentru noi ar însemna un pic de linişte şi încredere în vederea demarării pregătirilor pentru retur, pentru ca echipa să poată aduna puncte pentru salvarea de la retrogradare”, a spus antrenorul Ion Marin. Tehnicianul constănţean a făcut un pronostic în privinţa rămînerii în prima ligă. “Cred că se va retrograda cu peste -12 la adevăr. În retur, Farul are 8 meciuri pe teren propriu şi 9 în deplasare. Va trebui să pierdem puncte puţine acasă şi să dăm lovituri decisive pe teren străin, însă este important să revenim la un joc sigur în defensivă, unde am avut mari probleme. Am avut dificultăţi mari în tur, mai ales că au existat greşeli mari în apărare, multe gafe individuale, pe care trebuie să le eliminăm. Acestea ne-au dus într-o situaţie disperată, iar victoria de la Mediaş a însemnat un balon enorm de oxigen. În plus, sper să găsim soluţii în ofensivă pentru a marca mai mult”, a explicat “Săpăligă”.

Cantonament în Antalya

După meciul de vineri, constănţenii vor intra în vacanţa de iarnă, urmînd să revină la antrenamente pe 7 ianuarie. Oficialii grupării de pe litoral au “creionat” un program de pregătire, care include un singur cantonament în străinătate, în Antalya. “O mare parte din pregătire se va efectua la baza proprie, în regim de semicantonament sau de cantonament, perioada în care vom încerca să disputăm şi cinci partide de verificare. În plus, sînt în discuţii pentru perfectarea unui turneu în Antalya, în perioada 7-18 februarie, unde am cerut cinci meciuri amicale în compania unor adversari de calibru. Organizatorii ne-au trimis deja o listă cu posibilii adversari, printre care FK Vardar, Slovan Bratislava, FK Kosice, Zilina, Slavia Sofia şi Hajduk Split, urmînd ca săptămîna viitoare să ne propună şi alte echipe. La acest turneu vom deplasa cel mai probabil un lot de 26 de jucători. Controlul medical mai amplu va fi efectuat pe 22 ianuarie, la Bucureşti”, a spus antrenorul Farului.