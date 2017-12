“Săpăligă” şi-a criticat elevii pentru jocul de la Cluj

Optimismul elevilor lui Ion Marin înaintea “seriei de foc” împotriva reprezentantelor României în cupele europene s-a dovedit neîntemeiat pînă acum. Constănţenii au pierdut la scor atît meciul de pe teren propriu cu Steaua, 1-4, cît şi cel din deplasare, disputat duminică seară, împotriva campioanei CFR Cluj, 0-3. Dacă în disputa cu Steaua formaţia de pe litoral a avut şi momente bune de joc, creîndu-şi ocazii şi în inferioritate numerică, la Cluj constănţenii au fost simple jaloane pentru Culio şi compania. De altfel, doar intervenţiile lui Vlas şi ratările gazdelor au făcut să nu se înregistreze scorul campionatului. La final, antrenorul Ion Marin a recunoscut superioritatea clară a gazdelor, criticîndu-şi elevii pentru atitudinea pe care au arătat-o pe teren. “Felicitări pentru jocul de la Roma, cît şi pentru jocul împotriva noastră. A fost o victorie clară, meritată. Din păcate, nu am reuşit să punem probleme şi nici să închidem culoarele spre propria poartă. S-a repetat istoria jocului cu Steaua, cînd am luat două goluri într-un minut. Totuşi, cu Steaua am dominat, puteam să înscriem în zece oameni, pentru că am avut ocazii. În schimb, la Cluj, nu ştiu dacă am avut două ocazii tot meciul”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul şi-a “urecheat” jucătorii pentru că nu au ştiut să-şi aleagă crampoanele şi în debutul partidei au avut mari dificultăţi în a-şi menţine echilibrul. “Faptul că jucătorii au alunecat este vina lor, pentru că nu au ştiut să îşi adapteze ghetele la suprafaţa de joc. Chiar au fost penibili la un moment dat”, a spus Ion Marin.

Din cauza orei tîrzii la care s-a disputat întîlnirea, delegaţia grupării de pe litoral a înnoptat la Cluj, revenind la Constanţa abia aseară. Elevii lui "Săpăligă" nu vor avea parte de vreo zi liberă, avînd programat, astăzi, un antrenament.