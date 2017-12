“Săpăligă“ vrea să întărească defensiva

Chiar dacă a fost echipa cu cel mai slab atac din Liga I în sezonul abia încheiat, FC Farul nu se va limita doar să caute atacanţi în perioada de transferuri, ci va încerca să achiziţioneze măcar un fundaş central. “Nu ne vom axa doar pe atacanţi, pentru că noi avem nişte probleme şi în zona centrală a defensivei, unde avem jucători de peste 30 de ani, deci medie de vîrstă ridicată. Sîntem preocupaţi să coborîm această medie de vîrstă. Îl avem pe Şchiopu, care are 34 de ani, Barbu are 31 de ani şi Gheară, care are 30 de ani”, a explicat antrenorul Ion Marin. Mai mult, preşedintele Farului, Constantin Gache, a anunţat că gruparea de pe litoral va achiziţiona jucători indiferent de post, dacă aceştia sînt mai valoroşi decît cei care se găsesc în lot. “Urmărim jucători din Serbia, Portugalia şi Slovacia şi din prima şi a doua divizie. Nu căutăm doar posturile de fundaş dreapta, fundaş central sau atacant. Vom lua orice jucător bun vom găsi. Nu ne grăbim, vrem să îi urmărim atent pe cei care urmează să îi transferăm. Avem timp pînă în ultima oră a ultimei zile de transferuri. Am găsit unii jucători, dar mai căutăm şi alţii. Sîntem interesaţi şi de jucători din campionatul intern pentru că în cele din urmă baza tot aici este. Nu pot da nume pentru că momentan nu este nimic finalizat, dar este adevărat că sîntem interesaţi de Dino Eze şi de Enache Cîju şi că sîntem în tratative pentru ei“, a spus Gache. În vîrstă de 25 de ani, Cîju este născut la Constanţa şi evoluează pe postul de atacant. În prezent este legitimat la Gloria Bistriţa, dar în sezonul 2006-2007 a evoluat în Liga a II-a la Delta Tulcea, unde l-a avut antrenor pe Constantin Gache. “Este adevărat că am discutat cu cei de la Farul posibilitatea de a juca acolo. Aştept o propunere concretă din partea conducerii Farului, dar cred că ne vom înţelege din toate punctele de vedere. Pentru mine ar fi un pas înainte, pentru că aş avea posibilitatea să joc şi în plus să fiu şi aproape de casă. Mai am alte oferte şi de la alte formaţii din ţară, dar ţinînd cont că am mai lucrat cu Constantin Gache şi în trecut, vreau să vin la Farul. La Bistriţa, deşi în tur am jucat în 90 la sută dintre meciuri, în retur nu am mai fost oprit nici în lot de Ioan Ovidiu Sabău, din cauza unui conflict pe care l-am avut cu dînsul. Cred că a greşit faţă de mine şi deşi mai am un an şi jumătate contract cu Bistriţa, acolo nu voi mai juca sub nicio formă”, a declarat Cîju.

Altfel, conducerea Şantierului Naval Constanţa le va propune acţionarilor să aprobe la adunarea generală din 16 iunie intrarea companiei în acţionariatul societăţii sportive FC Farul. Pe ordinea de zi a convocatorului figurează participarea SNC, în calitate de acţionar, la constituierea societăţii sportive Farul Constanţa, cu un procent de 2,5% din capitalul social legal, de 25.000 euro.