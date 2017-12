Săpături arheologice în zona Cheia-Casian

În plină vară, sub soarele torid al Dobrogei, arheologii neobosiţi scot la iveală de sub pământul încărcat de istorie noi dovezi materiale ale vechilor civilizaţii care au populat, în urmă cu secole şi chiar cu milenii, acest teritoriu. După ce, la sfârşitul lunii iulie, campaniile de cercetare sistematică ale anului 2010 au debutat cu săpăturile de la cetatea Ulmetum, luni, vor fi reluate cercetările arheologice din zona Cheia-Casian.

Activitatea din acest an va fi inclusă în cadrul proiectului de cercetare academică „Study of the Prehistoric and Early Medieval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja”, a cărui perioadă de implementare este inclusă între anii 2010 şi 2013. În proiect sunt implicaţi specialişti de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheolgie Constanţa (MINAC), Institutul de Arheologie şi Etnologie Cracovia al Academiei Polone şi specialişti din domeniul interdisciplinar de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) şi de la Institutul de Antropologie Francis Rainer din Bucureşti.

Potrivit responsabilului ştiinţific al proiectului, cercetătorul ştiinţific II dr. Valentina Voinea, ideea unei asemenea cercetări a luat naştere în urma cercetărilor arheologice întreprinse începând din 2001, în zona Târguşor - Cheia – Grădina, pentru reconstituirea dinamicii locuirii preistorice şi istorice în zona Văii Casimcea. Săpăturile arheologice vor începe luni şi se vor desfăşura timp de o lună, având ca obiective mai multe situri arheologice: aşezarea Hamangia din Vatra Satului Cheia, Peşterile La Baba, La Izvor, Peştera X şi Peştera Casian. De asemenea, vor fi efectuate prospecţiuni de-a lungul Văii Casimcea şi în zona Lacul Taşaul.

Anul trecut, la săpăturile arheologice din zona Cheia-Casian au participat, alături de responsabilul ştiinţific al proiectului, dr. Valentina Voinea, arheologii dr. Valentin Radu şi dr. Adrian Bălăşescu de la Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare din cadrul MNIR, specialistul Institutului de Arheologie şi Etnologie Cracovia al Academiei Polone, arheologul Bartłomiej Szmon Szmoniewski şi masterandul Răzvan Petcu de la Universitatea „Ovidius”, Constanţa.