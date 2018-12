Săptămână alarma(n)tă la Constanța! Iar sună sirenele!

16:30:17 / 06 Noiembrie 2018

Frectii la picior de lemn

Si dupa ce suna sirenele ce facem, idiotii dracului? Unde ne ducem? Exista adaposturi? Unde? Stie fiecare carui adapost ii este arondat - asta in cazul in care exista? Sau toata alarmarea asta are rostul sa ne dea ragazul necesar sa cautam o lumanare si un chibrit prin casa si sa ne pregatim sa trecem la cele vesnice cum se cuvine?