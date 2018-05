Săptămână culturală la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța

În perioada 20 – 23 mai, Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” organizează a X-a editie a Festivalului Internațional de Teatru pentru Elevi “Aplauze”. La eveniment vor participa 15 trupe, dintre care 12 din Romania si 3 din străinătate: Ucraina, Serbia și Republica Moldova. Cei aproximativ 130 de elevi și 21 de coordonatori vor desfăsura pe parcursul celor patru zile ale manifestării ateliere de artă teatrală în sălile de la CNMB, vor susține spectacole la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin ” Constanţa si vor asista la reprezentatiile colegilor lor mai experimentați, studenții Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București, coordonati de prof.dr. Florin Kevorkian.

Coordonatorii evenimentului sunt prof. dr. Vasile Nicoară, prof. dr. Luminiţa Radu si prof. Andaluzia Arif.

Parteneri:

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

- Centrul cultural ”Theodor Burada” Constanța

- Universitatea „Ovidius” Constanţa

- Fundaţia Academică „Alumni” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa

- Clubul Părinţilor „Plus D” al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa

Programul evenimentelor:

Luni, 21 mai 2018

ORA 9,30-11,30 ATELIERE DE LUCRU (COLEGIUL NAŢIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA)

ORA 12,00 - 13,00 REPETIȚIE LA SCENĂ

ORA 13,30 -DESCHIDEREA

ORA 14,00-16,10 – REPREZENTAŢII (CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET ”JEAN CONSTANTIN ” CONSTANŢA)

14,00 Trupa THALIA (Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu” Iași) – piesa "Scapino" (parodie după ”Vicleniile lui Scapin” de Moliѐre)

14,50 Trupa SHAKESPEARE (București) – piesa "Fete rele" (de Rosalind Wiseman si Tina Fey)

15,40 Școala nr 1 Mykolaiv, Ucraina - piesa "The Fern of Hope. The Folk Mystery Play " (de Marharyta Bondarenko)

PAUZĂ (16,05-16,30)

16,30 Grammar School „Isidora Sekulic” Novi Sad, Serbia - piesa ”So, You Think You Can Date”

17,00 Trupa ȘTEFAN IORDACHE (Centrul cultural și de tineret ”Ștefan Iordache” București) - piesa ”Parol, mon cher” (de Ion Luca Caragiale)

17,35 Trupa AS (Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”București) – piesa ”Dragă Evan Hansen” (de Steven Levenson)

PAUZĂ (18,15-18,30)

18,30 Trupa ARTHESIUM (București) – piesa "Regina proștilor" (de Matei Vișniec)

19,20 Trupa NOI (Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța) - piesa ”Abatorul de hârtie” (de Călin Ciobotari)

Marți, 22 mai 2018

ORA 9,30-11,30 ATELIERE DE LUCRU (COLEGIUL NAŢIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA)

ORA 12,00 - 13,00 REPETIȚIE LA SCENĂ

ORA 13,45-15,55 – REPREZENTAŢII (CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET ”JEAN CONSTANTIN ” CONSTANŢA)

13,45 Trupa LUCEAFĂRUL (Clubul elevilor sector 5 București) – piesa ”Zbor frânt sau În alb și negru” (după Elise Wilk)

14,15 Trupa AMPRENTE (Brașov) - piesa ”Spălăm copilul sau facem altul” (de Cristopher Durang)

15,05 Trupa JOC (Clubul elevilor sector 1 București)– piesa ”O petrecere alan-dala” (după texte consacrate ale unor autori români)

PAUZĂ (15,55-16,15)

16,15 Trupa KANGAI (Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași) - piesa ”Clinica sinucigașilor”(adaptare după Gabriela Mihalache)

17,05 Liceul „Mihail Kogălniceanu” Chişinău,Republica Moldova – piesa "Storcătorul de fruncte" (de Ilia Cilaki)

PAUZĂ (17,50-18,15)

18,15 Trupa ARM-ARTE (Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”București) - ”Convertirea soldatului Bromitt” (de Andre Maurois)

19,05 Trupa INSIDEOUT (București) - piesa ”Jurnalul adolescentului timid” (Stephen Chbosky)

Miercuri, 23 mai 2018

(CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET ”JEAN CONSTANTIN ” CONSTANŢA)

ORA 11,00 ATELIER DE LUPTE SCENICE ”COJAR PENTRU VIAȚĂ”SUSȚINUT DE STUDENŢI AI UNATC BUCUREȘTI

ORA 12 FESTIVITATE DE PREMIERE