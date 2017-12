Săptămâna Europeană a Vaccinării va sensibiliza opinia publică?

În acest an, Săptămâna Europeană a Vaccinării se va celebra în perioada 24-30 aprilie, o inițiativă regională condusă și coordonată de Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății și implementată de Statele Membre ale Regiunii Europene. Și de această dată, campania are rolul de a atrage atenția asupra necesității imunizării populației. Sloganul din acest an este “Prevenire. Protecție. Imunizare”. În fiecare județ, inclusiv la Constanța, vor avea loc activități de informare și implicare a publicului-țintă. Și cum, de ceva timp, tot mai mulți părinți refuză să își vaccineze copiii, motivând prin reacții adverse periculoase pentru cei mici, specialiștii au ales ca temă “Remedierea lacunelor de vaccinare”, în ideea de a crește acoperirea vaccinală prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței imunizării, cu un accent special pe grupurile vulnerabile, punctează formaremedicală.ro. Așa cum am mai precizat, datorită unor programe de imunizare de amploare, 53 de State Membre din Regiunea Europeană a OMS sunt mai aproape ca oricând de a elimina la nivel regional rujeola și rubeola. Experții continuă să menționeze că vaccinarea salvează milioane de vieți în fiecare an și acest succes al sănătății publice trebuie susținut.

În România, recent, s-a pus problema ca vaccinarea să devină obligatorie, iar în cazul în care părinții refuză imunizarea copiilor, aceștia să nu fie primiți în colectivitate. Cum era firesc, reacțiile nu au întârziat să apară, fiind făcută chiar și o petiție în semn de nemulțumire față de obligativitate. Pe de altă parte, trebuie subliniat că sunt țări care au implementat deja sancțiuni în cazul în care părinții refuză vaccinarea. Una dintre ele este Franța. Aici, copiii trebuie imunizați împotriva poliomelitei, difteriei şi tetanosului. Dacă părinții refuză, ei pot ajunge chiar și în instanță, pe motivul de rele tratamente aplicate minorului. Și în Italia sunt vaccinuri obligatorii. Este vorba despre cel difteric, tetanic, polio şi hepatita B. Belgia este și ea pe lista țărilor unde vaccinul este obligatoriu. Aici, copiii nu pot fi înscrişi la şcoală dacă nu au făcut unele vaccinuri. În Australia, dacă părinții refuză imunizarea copiilor, nu mai primesc ajutoare de la stat.

