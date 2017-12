Săptămâna în declaraţii - Crin Antonescu: “PDL, un partid ridicol pe care nu se poate pune bază”

Luni, 09.12.2013 - Florin Popescu: “Pentru a-şi atinge scopurile, actuala conducere a PDL sacrifică partidul şi pune sub semnul întrebării viitorul politic al acestuia, promovând mai degrabă interesele de grup”

Marţi, 10.12.2013 - Valeriu Zgonea: “Lumea a pierdut unul dintre cei mai mari luptători pentru drepturile omului. Sunt puţini pe pământul acesta care reuşesc să facă ce a făcut Nelson Mandela.”

Miercuri, 11.12.2013 - Valer Marian: “Şeful ANI, Horia Georgescu, s-a aflat în stare de incompatibilitate atât în perioada în care a deţinut funcţia de secretar general al ANI (16.04.2008 - 18.04.2012), cât şi în perioada de când deţine funcţia de preşedinte al instituţiei (18.04.2012 - prezent), întrucât a deţinut şi deţine funcţia de administrator la o societate comercială (SC Outlook SRL Braşov), pe care nu a menţionat-o în declaraţiile de interese depuse în perioada 2008-2013, săvârşind astfel şi infracţiunea de fals în declaraţii”

Joi, 12.12.2013 - Crin Antonescu: “PDL, un partid ridicol pe care nu se poate pune bază”

Vineri, 13.12.2013 - Andrei Pleşu: „Nu am auzit niciodată de domnul ăsta, Gigel Ştirbu, or la Cultură îmi imaginez că ar trebui să apară totuşi şi personaje care au un anumit curriculum în domeniu. După mine, Gigel e foarte potrivit pentru o funcţie care cere anvergură europeană. La noi e plin de Gigei în toate posturile şi în toate instituţiile. Un Gigel în plus nu mai contează.”