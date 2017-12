Săptămâna în declaraţii - Liviu Dragnea: „Dobrogea îndeplineşte toate criteriile pentru a fi o regiune distinctă“

Luni, 10.06.2013 - Monica Macovei: „În dimineaţa zilei când PDL a discutat cazul Cristian Preda, m-am trezit la ora şase dimineaţa şi mi-am scris demisia, după care am aşteptat. La final zilei am rămas în PDL”

Marţi, 11.06.2013 - Tudor Pendiuc: „Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să aibă ca principal obiectiv interesul cetăţeanului. Investiţiile realizate cu fonduri europene, câinii fără stăpân, sistemul de termoficare, parcările, situaţia sportului piteştean, dar şi relaţia administraţiei locale cu parlamentarii sunt alte câteva teme ce trebuie avute în vedere în momentul reorganizării administrative.”

Miercuri, 12.06.2013 - Gheorghe Dragomir: „Băsescu este cel mai puţin îndreptăţit să dea lecţii despre cum trebuie să arate noua Constituţie, în condiţiile în care tocmai el este cel care ignoră complet capitole importante din noul proiect, care aduc la zi Constituţia României“

Joi, 13.06.2013 - Mircea Geoană: „CCR trebuie să accepte pragul de validare de 30% la referendum”

Vineri, 14.06.2013 - Liviu Dragnea: „Dobrogea îndeplineşte toate criteriile pentru a fi o regiune distinctă, a noua regiune, plus că are şi ieşire la mare. Mai mult decât atât, Portul Constanţa are o importanţă strategică incredibilă.”

Sâmbătă, 15.06.2013 - Adrian Năstase: „Mulţi dintre români vor realiza sau poate au realizat deja că regimul Băsescu a însemnat un deceniu al anilor risipiţi, pierduţi, un capitol de istorie, din păcate, marcat de răzbunări şi de incapacitatea de a privi mai departe”.