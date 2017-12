Săptămâna Marinei, lansată cu fanfara, în Mamaia

Pentru prima dată, Ziua Marinei Române este precedată șapte zile de manifestări sub titulatura Săptămânei Marinei. Tot în premieră, Fanfara Forțelor Navale din Constanța a deschis, ieri, ostilitățile, însă nu pe faleza Cazino-ului de la Poarta 1, așa cum era tradiția, ci în fața sediului Radio Vacanța, din Mamaia. La eveniment a participat și plutonul Unității Topraisar, ai cărei militari au dat o adevărată demonstrație de mânuire a armelor de război, spre încântarea spectatorilor.

SURPRIZĂ DE PROPORȚII La lăsarea serii, esplanada din zona complexului turistic Perla a vibrat în ritmul tobei mari și a premierului, iar trompetele chemau asemenea unui magnet mulțimea de oameni de pe plajă. Fanfara a avut în program, pe lângă deja celebrele piese marinărești, o serie de piese-surpriză. După ce au interpretat prima piesă, majoretele „Steluțele Mării”, la indicațiile dirijorului orchestrei, au invitat lumea la dans, pe un fond muzical la fel de divers ca și publicul. Pe lângă muzica de estradă, fanfara a interpretat rapsodia Ciocârlia, spre încântarea oamenilor care s-au încins în horă. Au fost cântate, de asemenea, valsuri, și piese populare moldovenești. Marea surpriză a fanfarei a venit odată cu interpretarea piesei din repertoriul mexican „Cielito Lindo”, o melodie care a făcut auditoriul fie să danseze, fie să cânte. Evenimentul a fost atât pe placul localnicilor, cât și al turiștilor. „Mi-a plăcut foarte mult. Nu știam de acest eveniment, am ieșit la plimbare pe faleză, și când am auzit cântece de fanfară, am venit de îndată să-i ascult. Dacă tot am avut ocazia să și dansez, am profitat!”, a spus Ion Drăgoiu, din Constanța. „Foarte frumos organizat. După ce am văzut ce costume poartă, și cum cântă, m-au făcut să regret că nu am intrat în marină”, a spus Nicoleta Cârciumaru, din Ploiești.