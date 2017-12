Săptămâna Mondială a Spaţiului

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa au participat, sâmbătă, 8 octombrie, la manifestările dedicate Săptămânii Mondiale a Spaţiului. Evenimentul, cuprins în activităţile promovate de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) pe mapamond, este celebrat, din 1999, în fiecare an, în perioada 4-10 octombrie. Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Spaţiului, profesorii şi elevii mircişti derulează două activităţi specifice: „My Space” şi „Locul nostru în Univers”. Sub genericul „My Space” se desfăşoară concursuri de matematică, de grafică pe calculator, de creaţie literară şi de compoziţii plastice, activităţile fiind coordonate de profesorii de matematică Gabriela Constantinescu şi Cătălin Zîrnă, din cadrul CNMB. În cadrul celei de-a doua tematici dedicate Săptămânii Mondiale a Spaţiului, „Locul nostru în Univers”, se desfăşoară o nouă serie de activităţi educative: concurs de fotografie 3D, lansări de rachetomodele, sesiuni ştiinţifice, observaţii astronomice, activităţi de mentorat (elevi din liceu merg în şcoli generale şi le prezintă lucrări premiate la concursuri NASA, fac experimente spectaculoase de fizică, realizează machete de nave spaţiale, aeromodele simple, imagini 3D şi ochelari speciali pentru a le admira). Activităţile sunt coordonate de informatician Radu Dragomir, asistent tehnic laborator fizică Daniel Trandafir şi profesorul de fizică Ion Băraru. Tot sâmbătă, elevii mircişti au asistat la deschiderea oficială a celui de-al şaselea an al Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul CNMB. „Elevii au primit fişe de înscriere şi au optat pentru activitatea preferată: construcţia de aeromodele şi rachetomodele, proiecte de design spaţial, studiul zonei costiere dobrogene etc. Centrul de Cercetări este locul ideal în care elevii pot pune în practică teoria învăţată la clasă”, a declarat coordonatorul Centrului, prof. Ion Băraru. Până în prezent s-au înscris peste 130 de elevi, majoritatea la mai multe teme de cercetare.