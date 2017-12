Săptămână perfectă pentru Horia Tecău

După ce s-a impus la turneul de la Bucureşti, alături de Florin Mergea, tenismenul constănţean Horia Tecău a câştigat al doilea trofeu din acest sezon al circuitului ATP, de data această împreună cu partenerul său obişnuit, olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi au învins duminică, în finala probei de dublu turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.771.360 euro, perechea formată din Florin Mergea şi indianul Rohan Bopanna, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/5). Graţie acestui succes, Tecău a ajuns la 29 de turnee ATP câştigate, dintre care 12 titluri alături de Rojer. „Vreau să-i mulţumesc partenerului meu pentru o săptămână minunată. În ultimul timp ne-am cam chinuit şi nu am câştigat prea multe meciuri, aşa că este extraordinar să jucăm din nou bine şi să câştigăm încă un trofeu. Alergăm după titlul de la Madrid de trei ani şi suntem fericiţi că l-am obţinut, mai ales că vine după o serie de turnee Masters 1.000 în care am pierdut încă din primele tururi. De aceea, are o importanţă şi mai mare pentru noi”, a spus Tecău. “A fost dificil pentru toţi patru din cauza faptului că suntem prieteni buni”, a explicat Rojer, care a făcut pereche cu Bopanna la turneul de la Barcelona. Cele două perechi s-au mai întâlnit în cinci rânduri, la Roma (optimi), Roland Garros (optimi), Wimbledon (semifinale) şi Turneul Campionilor (finala), de fiecare dată câştigând Tecău şi Rojer.

Câştigătorii au primit un cec de 282.720 euro şi 1.000 de puncte ATP, iar învinşii au fost recompensaţi cu 138.400 euro şi 600 puncte ATP. După acest rezultat, Tecău va reveni pe podiumul clasamentului ATP de dublu, în timp ce Mergea va reintra în Top 10.

Citeşte şi:

Finală românească la proba de dublu a turneului de la Madrid

Tecău s-a calificat în semifinale la Madrid