„Săptămâna porţilor deschise” la Centrul Albatros

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” din Constanţa, aflat în administrartea Consiliului Judeţean Constanţa, derulează, începând de ieri şi până pe 20 mai, programul „Săptămâna porţilor deschise”, ce are ca scop informarea comunităţii cu privire la serviciile oferite. În cadrul programului, ieri a avut loc prima activitate, intitulată „Instoria internetului vs Istoria religiei”. „Prin această acţiune am dorit să prezentăm o punere în paralel a istoriei religiei cu istoria internetului, pentru ca cei prezenţi să poată face o legătură între tradiţional şi modern”, a declarat coordonatoarea activităţii, Amalia Ghiţulescu. Astăzi, la Centrul „Albatros” se desfăşoară activitatea practică „Decoruri în arta culinară”, urmând ca mâine seria de evenimente să continue cu dezbaterea/concurs „Cât de sănătos mănânc”. „Săptămâna porţilor deschise” se va încheia vineri, cu dezbaterea „Împreună pentru o şcoală de succes”.