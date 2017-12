Săptămânalul ”New York” devine bilunar

Publicaţia săptămânală ”New York”, creată în anul 1968 şi editată de New York Media, va deveni bilunară, începând cu luna martie a anului viitor, măsura fiind luată pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă revistele tipărite. Revista new-yorkeză, care include articole de politică, modă, cultură, portrete şi interviuri, apărea de 42 de ori pe an, însă, din martie 2014, numărul ediţiilor sale va scădea la 29 pe an, având în plus trei numere speciale. Revista bilunară va conţine cu 20% mai multe articole, mai multe imagini, o nouă secţiune de modă, mai multe cronici. Site-ul de internet Nymag.com îşi va creşte conţinuturile şi va include un blog nou despre comportamentul uman şi mai multe articole politice, de modă, culturale şi fotografii. Editorii intenţionează să modernizeze conţinuturile pentru a-şi creşte audienţa şi a atrage mai multă publicitate.

Revista ”New York”, la care au colaborat scriitori şi jurnalişti precum Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Nora Ephron, Frank Rich şi John Heilemann, a înregistrat, în ultimii ani, o diminuare a veniturilor din publicitate şi s-a confruntat cu modificarea obiceiurilor de lectură ale cititorilor.