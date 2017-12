„Săptămîna diversităţii” şi Ziua Minorităţilor Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa este, ca în fiecare an, instituţia care organizează „Săptămîna diversităţii”. Acest proiect interinstituţional a debutat ieri şi se va încheia pe 21 decembrie 2007. „La activitate au participat, alături de noi, Carmen Dropol - Uniunea Armenilor din România, Aurelia Alexe - Asociaţia Etnicilor Bulgari Edinstvo, Francisc Palosi - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România şi IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului”, a declarat consilierul de imagine al ISJ, Anamaria Burada. Activitatea are ca scop evidenţierea diversităţii religioase, promovarea modelului interetnic dobrogean în Europa, a educaţiei interculturale şi a valorilor ei formative, precum şi prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de iarnă. Discursul de deschidere a fost urmat de activităţi precum parada costumelor populare, expunerea, în holul instituţiei, a unui atlas de format mare despre minorităţi, atlas realizat de şcolile din judeţul Constanţa şi prezentarea unui material vizual cu informaţii despre minorităţi. În acest context şi înscrie şi Ziua Minorităţilor Naţionale, manifestare care se sărbătoreşte în România din 1992, odată cu adoptarea, în Adunarea Generală Organizaţiei Naţiunilor Unite, a unei declaraţii privind drepturile minorităţilor. Astăzi, la orele 14.00, ISJ Constanţa organizează, la Palatul Copiilor, masa rotundă cu tema „Şcoala şi comunitatea” - ”Diversitate etnică şi religioasă - rolul elitelor conducătoare”. Activitatea propusă de reprezentanţii ISJ, Casei Corpului Didactic şi Centrul de tineret pentru activităţi extracurriculare - Grup Şcolar „Virgil Madgearu”, are ca scop general implicarea comunităţii în viaţa şcolii.