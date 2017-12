Săptămîna Europeană a Mobilităţii

Peste 200 de milioane de europeni sărbătoresc, între 16 şi 22 septembrie, a şaptea Săptămînă Europeană a Mobilităţii, cu tema “Aer curat pentru toţi”, pentru a atrage atenţia autorităţilor locale şi cetăţenilor să îşi modifice atitudinea faţă de transportul urban şi să participe la reducerea poluării. Prin acest eveniment, UE încurajează autorităţile locale să găsească soluţii pentru reducerea poluării prin emisii dăunătoare în oraşe, cum ar fi instaurarea zonelor de emisii slabe, parcările sau navetele de autobuz spre centrele oraşelor, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene. „An de an, din ce în ce mai multă lume participă la această iniţiativă, fapt care subliniază cît de importante sînt pentru cetăţenii europenii aspectele legate de transportul urban. Ei au dreptate să fie preocupaţi de calitatea aerului pe care îl respiră, deoarece poluarea aerului are un impact grav asupra respiraţiei lor. Două treimi din oraşele europene continuă să depăşească standardele privind calitatea aerului ambiant. În vreme ce poluarea din cauza transportului este principalul factor responsabil, trebuie să găsim modalităţi să reducem emisiile şi să facem din oraşele noastre locuri mai curate şi mai propice vieţii cotidiene”, a spus comisarul european pentru Mediu, Stavros Dimas. Reprezentanţii Agenţiei Europene pentru Mediu au întocmit un raport în care arată că transportul rămîne singura sursă de oxizi de azot, este pe locul doi în ceea ce priveşte emisiile de particule fine în UE şi este principala sursă de poluare în oraşele europene. Tema ediţiei din acest an - “Aer curat pentru toţi” - încurajează atît autorităţile locale, cît şi cetăţenii să îşi modifice atitudinea faţă de transportul urban şi să participe la îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea de emisii dăunătoare. În plus, organizatorii urmăresc să obţină sprijin pentru implementarea măsurilor ce ar îmbunătăţi transportul public şi facilităţile cicliştilor şi pietonilor. Multe state membre ale UE marchează Săptămîna Europeană a Mobilităţii prin organizarea unei zile fără automobile. Scopul evenimentului este, de altfel, oferirea de alternative mai puţin dăunătoare decît maşinile. “Pe durata Săptămînii Mobilităţii se vor desfăşura campanii de informare privind posibilităţile de utilizare în comun a automobilelor (carpooling) şi cu privire la beneficiile transportului în comun şi ale mersului pe bicicletă. Personalul care va veni la serviciu pe bicicletă va primi micul dejun gratis şi, totodată, se vor organiza tururi ale Bruxellesului pe bicicletă”, mai arată comunicatul de presă. Peste 2.000 de oraşe europene din 36 de state participă, în acest an, la eveniment, numărul acestora crescînd de şase ori faţă de 2002. În afară de ţări europene, la Săptămîna Mobilităţii vor participa şi autorităţi locale din alte state ale lumii, precum Brazilia, Canada, Columbia, Japonia şi Coreea de Sud. Reprezentanţii a trei ONG-uri europene - Eurocities, Energie-Cités şi Climate Alliance - se ocupă de organizarea evenimentului, iar partea financiară şi premiile anuale oferite în cadrul acestuia vor fi acoperite de Direcţia Generală de Mediu a Comisiei Europene.