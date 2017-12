Pentru cel de-al patrulea an consecutiv, Autoritatea Naţională de Tineret şi Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) organizează, în perioada 3 - 7 noiembrie, Săptămînă Europeană a Tineretului. Manifestarea care are rolul de a promova incluziunea socială şi diversitatea în rîndul tinerilor va fi organizată în toate statele membre ale UE, precum şi în ţările care beneficiază de noul program „Youth in Action”. Programul manifestării cuprinde dezbateri, spectacole de teatru, proiecţii de filme, cursuri de formare, forumuri pe politici de tineret, tîrguri de proiecte, prezentări ale programului european “Youth in Action”, spectacole de dans şi ateliere de educaţie non-formală. Beneficiarii Săptămînii Europene a Tineretului 2008 sînt toţi tinerii cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani.