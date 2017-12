Săptămîna Europeană a Tineretului

Sub egida programului "Youth in Action", Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) şi Autoritatea Naţională pentru Tineret organizează, în perioada 4-8 iunie, o serie de seminarii, conferinţe de presă, prezentări de programe, dezbateri naţionale, precum şi un tîrg de proiecte în cadrul Săptămînii Europene a Tineretului. Manifestarea se află la cea de-a treia ediţie şi va fi organizată în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în ţările care beneficiază de noul program "Youth in Action". Menit să promoveze incluziunea socială şi diversitatea în rîndul tinerilor de pe întregul continent, evenimentul urmăreşte şi consultarea generaţiilor tinere asupra viitoarelor politici ale UE. Potrivit reprezentanţilor ANSIT, la manifestare pot participa toate organizaţiile nonguvernamentale în vederea stabilirii dialogului structurat cu tînăra generaţie. Beneficiarii acestui eveniment sînt tinerii cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, pe lîngă reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Consiliul Tineretului din România şi cei ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, fiind invitaţi şi trimişii Delegaţiei Comisiei Europene.