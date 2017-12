Şapte echipe au punctaj maxim la Trofeul “Telegraf”

10:59:47 / 22 Ianuarie 2014

Organizare

Cum spune si nr.4 ,ar fi minunat sa stim cu toții programul intregii competiției pentru a ne putea organiza. Unii dintre noi mai plecam din localitatea si cunoasterea programului ne-ar ajuta foarte mult. Stiu ca se desfășoară si alte activități in sala sporturilor , dar macar perioada in care se desfășoară programul grupelor,cel al optimilor,etc. Asta ar arata o evoluție a turneului. Sunt totusi douăzeci si ceva de an si cred ca soluții ar fi. Si parte ca o echipa trebuie sa joace si Sambata si Duminica poate ar putea fi rezolvata. Cat despre transparenta si corectitudine ,nu cred ca e cazul. Teoria conspirației aici nu prea isi are locul:)