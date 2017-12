Şapte jucători de la HCM, la lotul naţional

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, Vasile Stângă, a convocat un lot de 19 jucători care vor fi testaţi în cinci partide de pregătire înaintea anunţării lotului oficial care va participa la Campionatul Mondial din luna ianuarie, din Suedia. Din cei 19 jucători, nu mai puţin de 7 sunt de la campioana HCM Constanţa: Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, Marius Sadoveac, Alexandru Csepreghi, Daniel Mureşan, Alexandru Sabou şi Chike Onyejekwe. Lotul pregătit de Vasile Stângă şi Nicolae Munteanu are programate două stagii de pregătire la Izvorani, combinate cu meciuri de pregătire, care se vor derula în Polonia (două), plus alte trei la un turneu în Elveţia, cu naţionala ţării gazdă, Norvegia şi Slovenia. Lotul convocat pentru stagiile de pregătire este următorul - portari: Mihai Popescu (HCM Constanţa), Ionuţ Irimuş (UCM Reşiţa), Ionuţ Ciobanu (Energia Pandurii Tg. Jiu) şi Bogdan Pralea (CSU Suceava); jucători de câmp: Laurenţiu Toma, Marius Sadoveac, Alexandru Csepreghi, Daniel Mureşan, Alexandru Sabou, Chike Onyejekwe (toţi de la HCM Constanţa), Alexandru Stamate, Cristian Fenici, Valentin Ghionea, Ionuţ Georgescu (UCM Reşiţa), Gabriel Florea, Marius Novanc şi Dan Savenco (Energia Tg. Jiu), Alexandru Şimicu (Poli Timişoara) şi Iulian Stamate (CSM Bucureşti). Lotul cu care România va participa la Campionatul Mondial din Suedia va fi anunţat pe 13 decembrie, data limită impusă de Federaţia Internaţională de Handbal, fiind posibile schimbări de jucători în lotul convocat pentru reunirea din 6 decembrie. La CM din luna ianuarie, România va juca în grupa C, alături de reprezentativele Croaţiei, Danemarcei, Serbiei, Algeriei şi Australiei.