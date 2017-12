Şapte jucători de la HCM, la loturile naţionale

ŞASE PENTRU ROMÂNIA, UNUL PENTRU UNGARIA. HCM Constanţa continuă să fie formaţia care oferă cei mai mulţi jucători lotului naţional de handbal masculin al României. Pentru următoarele acţiuni ale lotului tricolor vor fi convocaţi şase handbalişti de la HCM: Popescu, Stănescu, Sadoveac, Sabou, Csepreghi şi Toma. Cel de-al şaptelea handbalist al HCM-ului convocat la prima reprezentativă este Timuzsin Schuch, acesta urmând să participe la acţiunile naţionalei Ungariei. “Nu prea ne putem bucura de vacanţă, pentru că, după partida cu Dinamo, de duminică, din ultima etapă a turului, vom avea decât o zi liberă. Apoi ne vom prezenta la reunirea lotului naţional. Asta ne este însă meseria“, a declarat portarul Mihai Popescu, cel care a fost desemnat la finele săptămânii trecute cel mai bun handbalist constănţean al anului. Lotul României se va reuni pe 15 decembrie, la Arad, acolo unde se vor disputa şi primele două partide de verificare în compania reprezentativei Macedoniei, pe 19 şi 20 decembrie. Cele două echipe se vor reîntâlni pe 28 şi 29 decembrie, de această dată întâlnirile urmând să aibă loc la Skopje (Macedonia). “Probabil că doar de Sărbători vom avea câteva zile libere, deoarece începând cu 6 ianuarie avem un turneu de pregătire în Spania“, a spus şi interul Alexandru Csepreghi. În perioada 15-17 ianuarie 2010, România va participa la turneul de calificare în play-off-ul Campionatului Mondial din 2011. Acest turneu va avea loc în Finlanda, alături de ţara gazdă şi România urmând să mai participe Anglia şi Bosnia. În play-off se va califica prima clasată.

FĂRĂ SELECŢIONER. Dacă în acest moment se cunoaşte programul echipei naţionale până la turneul de calificare la CM, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre postul de selecţioner al primei reprezentative, după ce Petru Ghervan a renunţat la această funcţie din motive de sănătate. “Decizia am luat-o duminică, după meciul cu Bacăul. A trebuit să consult un medic, deoarece nu mă simţeam deloc bine. Sunt ceva probleme cardiologice. Medicul bănuia că ar fi vorba de un preinfarct dus pe picioare. Nu am ce face. Am făcut şi fac orice pentru cariera în handbal, dar nu pot sacrifica sănătatea“ a declarat Ghervan. Este posibil ca actualul antrenor secund, Sorin Toacsen, să ocupe funcţia de selecţioner interimar până la desemnarea unui nou antrenor principal.