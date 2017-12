Şapte morţi după prăbuşirea unui avion, în apropiere de Boston

Şapte persoane au murit după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbuşit în timp ce încerca să decoleze de pe un aeroport din apropiere de Boston (Massachusetts, nord-estul Statelor Unite), au anunţat astăzi oficialii şi presa americană. Potrivit autorităţilor aeroportuare locale, accidentul s-a produs la LG Hanscom Field, un aeroport situat la nord-vest de Boston. Accidentul, care s-a produs sâmbătă seara, "implică un avion privat care pleca din Hanscom", a declarat Bedford-Massachusetts Port Authority într-un comunicat, adăugând că aeroportul din Hanscom va fi închis până la noi ordine. Toate cele şapte persoane aflate la bordul acestui avion care s-a prăbuşit, apoi a luat foc, au murit, au anunţat autorităţile şi presa americană. Site-ul The Inquirer a precizat ulterior că Lewis Katz, coproprietarul cotidianului The Philadelphia Inquirer, al Daily News şi Philly.com, a murit în acest accident. Decesul a fost confirmat de redactorul şef al The Inquirer, Bill Marimow. "Deplângem cu toţii moartea dragului meu prieten şi partener de investiţii în cumpărarea Philadelphia Inquirer, a Daily News şi Philly.com", a declarat celălalt coproprietar H.F. "Gerry" Lenfest. "Este o pierdere tragică, dar sunt bucuros să anunţ că Drew Katz, fiul lui Lewis, îl va înlocui pe tatăl său în cadrul noii noastre întreprinderi", a adăugat el. Agenţia naţională pentru securitatea transporturilor (NTSB) a anunţat pe Twitter că va ancheta cauzele accidentului.