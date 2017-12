Sara Ramirez s-a căsătorit

Actriţa Sara Ramirez, interpreta personajului Callie Torres din serialul de televiziune ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey” s-a căsătorit cu iubitul ei, Ryan Debolt, de Ziua Americii, la New York. ”Pe 4 iulie 2012, după o logodnă de un an, Sara Ramirez şi Ryan Debolt s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, la New York. La acest eveniment privat au participat doar rudele şi prietenii apropiaţi”, a declarat agentul de presă al actriţei americane. Sara Ramirez a anunţat că s-a logodit cu Ryan Debolt în iunie 2011. Acesta a cerut-o de soţie în timpul unei vacanţe pe care cuplul a petrecut-o la Paris.

Serialul ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”, produs de studiourile ABC, este câştigătorul a 37 de premii internaţionale, dintre care două Globuri de Aur: în 2006, acordat Sandrei Oh, interpreta personajului Cristina Yang, pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de televiziune, iar în 2007, pentru cel mai bun serial de televiziune. Actorii din rolurile principale, dar şi serialul în sine au mai obţinut alte 95 de nominalizări la premiile Emmy şi Globul de Aur, de la debutul producţiei pe micile ecrane, în 2005.