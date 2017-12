Sărăcia aglomerează centrele de plasament

Pentru majoritatea populaţiei, ultimii ani au însemnat nenumărate sacrificii din punct de vedere financiar (renunţarea la concedii, la cumpărarea de noi articole de îmbrăcăminte, la orice fel de cheltuieli suplimentare), provocate de reducerea veniturilor, ca urmare a măsurilor de austeritate impuse de fosta guvernare. Grav este faptul că, în lipsa unor măsuri de redresare economică pe termen lung, sacrificiile financiare ale populaţiei nu au avut niciun rezultat, guvernanţii portocalii anunţând, de la an la an, noi reduceri salariale şi disponibilizări. După cum era de aşteptat, cei mai afectaţi au fost cei care fac parte din categoriile sociale defavorizate (familii din mediul rural, familiile cu venituri reduse, familiile monoparentale etc.), lipsurile afectând mai ales copiii. În aceste condiţii, nu este de mirare că, în ultima perioadă, tot mai mulţi minori au ajuns în grija statului, după ce părinţii s-au văzut puşi în imposibilitatea de-a mai putea avea grijă de ei. În judeţul nostru, potrivit datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, la sfârşitul lunii iunie, în cele 14 centre aflate în subordinea instituţiei se aflau 674 de copii (fiind incluse şi 10 mame cu copii care beneficiau de serviciile oferite de Direcţie pentru cuplurile mamă - copil), în condiţiile în care capacitatea normală a centrelor este de 556 de locuri.

118 COPII PESTE CAPACITATEA NORMALĂ Cu alte cuvinte, în centrele DGASPC se aflau cu 118 copii mai mulţi faţă de capacitatea normală. Numărul de intrări în sistem a crescut şi faţă de anul anul, în noiembrie 2011 fiind înregistraţi 593 de copii aflaţi în grija statului la Constanţa. „În cele mai multe cazuri, copiii au fost luaţi în grija noastră din cauza neglijenţei părinţilor. Este vorba fie de lipsa supravegherii, în cazul părinţilor care lipsesc de acasă pentru a munci cu ziua, fie de îngrijirea necorespunzătoare a micuţilor: lipsa şcolarizării sau faptul că aceştia erau lăsaţi să flămânzească, familia neavând resurse financiare pentru a asigura o dietă echilibrată copiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt din cadrul DGASPC, Roxana Onea. O soluţie pentru ca respectivele familii să-şi poată duce copiii acasă, oferindu-le condiţiile de trai necesare, este crearea de noi locuri de muncă, cu precădere în mediul rural. Până când actualii guvernanţi vor putea repara greşelile politicienilor portocalii, realizând o politică coerentă pentru redresarea economică a României, salvarea copiilor din mediile defavorizate va rămâne asistenţa socială.