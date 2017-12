Sărăcia elenă, contrată cu fuziuni bancare

Majoritatea acţionarilor băncii elene Eurobank au acceptat oferta de preluare prin schimb de acţiuni înaintată de rivalii de la National Bank of Greece (NBG). Era ultimul obstacol în calea fuziunii celor două instituţii de credit, prezente şi în România (Eurobank controlează Bancpost, iar NBG deţine Banca Românească - n.r.). Pe plan local, Consiliul Concurenţei a avizat, săptămâna trecută, fuziunea celor două grupuri. În prezent, băncile din Grecia trec printr-un amplu proces de restructurare, ca urmare a pierderilor masive înregistrate în 2012, după participarea la programul de ştergere a datoriilor statului elen. Şi avansul puternic al creditelor neperformante a contribuit la declinul sectorului, titrează Bloomberg. Nu este singura mişcare făcută de bancherii greci, în condiţiile în care ţara a intrat, cel mai probabil, în al şaselea an consecutiv de recesiune. Piraeus Bank a cumpărat Agricultural Bank of Greece, precum şi divizia Geniki a francezilor de la Societe Generale, în vreme ce Alpha Bank a preluat Emporiki Bank de la Credit Agricole. Piraeus negociază acum şi achiziţia diviziei locale a băncii portugheze Millenium BCP. (P.N.)