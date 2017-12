Sărăcia schimbă piaţa bunurilor de larg consum

BRANDURILE PROPRII CÂŞTIGĂ TEREN În 2013, românii nu au mai putut absorbi inflaţia din piaţa bunurilor de larg consum (FMCG) şi au început să cumpere produse mai ieftine, ceea ce a dus la o creştere uşoară, cu 1%, a consumului total, comparativ cu 2012, potrivit datelor GfK. „Creşterea de 1% este foarte, foarte uşoară. Totuşi, la un coş de 60 de produse consacrate, avansul este mai curajos, de 4,5%. Vestea proastă este că inflaţia din segmentul Food a fost de 7%, conform Eurostat, fiind mai mare decât cea generală (în premieră!). Astfel, consumatorul român a recurs la cumpărarea de produse ieftine”, spune directorul departamentului Consumer Goods & Retail din cadrul GfK România, Raluca Raschip. În acest context, cele mai câştigate au fost mărcile private dezvoltate de marii retaileri, care sunt cu până la 20% mai ieftine decât produsele de brand şi a căror pondere a ajuns la circa 15% la jumătatea anului, potrivit datelor GfK. Trendul este confirmat şi de Consiliul Concurenţei, care notează că, în ultimul an, „vânzările de produse marcă privată ale retailerilor au crescut cu 34% la alimente, respectiv cu 36% la produse nealimentare”. De asemenea, ponderea cheltuielilor pentru achiziţia de FMGC în bugetul românilor a crescut de la 41% în 2008 - 2010 la 42% în 2011 - 2012 şi, respectiv, 43% la jumătatea anului în curs. „Tot în 2013, comerţul modern a depăşit pentru prima dată comerţul tradiţional, ajungând la 53% din total, de la 49% anul trecut. Cea mai mare pondere în comerţul modern este deţinută de hypermarketuri, cu 28%. Urmează supermarketurile - 13%, discounterii - 9%, magazinele cash & carry - 1% şi cele de proximitate - 2%”, conchide Raschip. În ceea ce priveşte retailul online cu FMGC, piaţa a ajuns la 3% din totalul consumului.

PARFUMUL FACE CONCURENŢĂ TELEVIZORULUI În trimestrul III, vânzările de bunuri de folosinţă îndelungată au crescut cu 6% faţă de precedentele trei luni, la 410 milioane euro. Electronicele, electrocasnicele şi produsele IT reprezintă 2,6% din coşul de cumpărături al românilor, aproape la fel ca parfumurile, potrivit celor de la Flanco Retail. „Bulgaria are un consum de 86 euro pe cap de locuitor, iar Germania - de zece ori mai mare. Din 2010, noi ne concentrăm pe servicii, pentru că preţurile nu le mai putem duce în jos. Toţi retailerii ar trebui să facă asta”, spune oficialul Flanco Mădălin Rugeanu. El precizează că, pentru ca segmentul IT să crească, jucătorii ar trebui să-i convingă pe români să dea mai puţini bani pe mâncare, în condiţiile în care produsele alimentare ocupă 40% din coşul de consum. Desigur, nu-i putem suspecta pe români că mănâncă prea mult. În realitate, banii sunt prea puţini pentru a permite şi cheltuieli suplimentare. Potrivit celor de la Flanco, însă, o competiţie importantă vine din retailul online.