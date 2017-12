Săracii, tot mai săraci

Discrepanțele regionale sunt foarte mari în România, fiind un raport de unu la cinci între cel mai bogat și cel mai sărac județ, a declarat, marți, președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru - „Noi am avut o creștere economică bazată exclusiv pe consum. PIB-ul a urcat cu 4,8%, din care contribuția consumului a fost 4,9%, iar cea a investițiilor - zero barat. Deci fără nicio investiție, noi am crescut cu 4,8%, iar asta ar trebui să ne dea de gândit. Cât de sustenabil este avansul nostru, în condițiile în care industria productivă a urcat abia cu 1,7%? Plusul consumului vine, bineînțeles, pe fondul creșterii rapide a veniturilor“. Iar de aici ajungem de unde am pornit, la discrepanțele regionale - „Există o detașare între județe precum București-Ilfov sau Cluj, Timișoara, Sibiu și Brașov, care au PIB per capita mult mai mare decât Botoșani sau Vaslui. Dacă ne uităm la evoluția în timp a lucrurilor, sunt județe care devin mai sărace decât erau și, din păcate, vorbim de cea mai mare parte a lor. Din acest motiv, populația lor scade abrupt. Sunt zone unde am pierdut, în ultimii 15 ani, 20% din populație“.