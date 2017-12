Sarah Ferguson face mărturisiri complete

Fosta soţie a prinţului Andrew al Marii Britanii, Sarah Ferguson, a declarat în emisiunea realizatoarei de televiziune Oprah Winfrey că a consumat alcool în ziua în care a fost filmată acceptând 500.000 de lire sterline de la un jurnalist sub acoperire, pentru a-l prezenta pe acesta fostului ei soţ. Săptămânalul “News of the World” a dat publicităţii o înregistrare video în care ducesa de York accepta să vândă accesul său privilegiat la ducele de York, cu care a rămas în relaţii bune de la divorţul din 1996, în schimbul sumei de 500.000 de lire sterline, echivalentul a 575.000 de euro, unui jurnalist al publicaţiei, care a pretins că este un bogat om de afaceri străin. Interviul acordat de Sarah Ferguson celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey a fost înregistrat pe data de 28 mai, la două săptămâni de la producerea faptelor.

Din 2001, prinţul Andrew este reprezentantul special al Marii Britanii pentru comerţ internaţional şi investiţii. Prinţul Andrew a declarat că nu avea cunoştinţă că fosta sa soţie s-a întâlnit cu un jurnalist care i-a oferit bani pentru a-i facilita o întrevedere cu el. “Sunt conştientă de faptul că am consumat alcool şi că nu eram în cea mai bună dispoziţie în acea zi”, a mărturisit ducesa de York în interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey. Totodată, fosta soţie a prinţului Andrews a recunoscut că nu a putut să vizioneze întreaga înregistrare video postată de “News of the World”: “Nu am putut să îl privesc pe diavol în faţă, deoarece în acel moment eram pe fundul prăpastiei”. A recunoscut, însă, că a văzut pe monitoarele dintr-un aeroport american imaginile care o prezintă acceptând această sumă de bani. La rândul ei, Oprah Winfrey a prezentat în timpul emisiunii sale imaginile cu Sarah Ferguson care declara în faţa jurnalistului: “Pot să deschid toate uşile pe care le doriţi”. Sarah Ferguson şi-a cerut deja scuze pentru această eroare de judecată şi se presupune că îşi va cere încă o dată scuze faţă de familia regală britanică.

Publicaţia “News of the World” a publicat o serie de detalii despre situaţia financiară a ducesei de York, susţinând că aceasta are datorii de peste patru milioane de lire sterline (aproximativ 4,71 milioane de euro). O sursă din anturajul ducesei a declarat, însă, că datoriile acesteia ar fi în valoare de un milion de lire sterline (1,18 milioane de euro).