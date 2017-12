Sarah Jessica Parker, designer din... caritate

Actriţa americană Sarah Jessica Parker s-a asociat cu designerul vestimentar Kenneth Cole, în scopuri caritabile. Cei doi au creat împreună un model de geantă neagră cu irizări aurii, din piele de şarpe. Aceste genţi vor fi scoase la vânzare cu 1.000 de dolari, iar banii vor fi donaţi Fundaţiei Americane pentru Cercetări în domeniul SIDA/HIV (American Foundation for AIDS Research - amfAR). ”A fost o experienţă extraordinară să pot colabora cu Kenneth Cole la designul unei poşete, pentru a susţine amfAR. Kenneth s-a folosit de poziţia sa de designer vestimentar timp de 30 de ani, pentru a face campanie pentru misiunea amfAR de a eradica SIDA. Sunt fericită că această geantă va contribui la adunarea de fonduri pentru ajutorarea celor peste 30 de milioane de oameni care trăiesc cu virusul HIV sau au SIDA”, a declarat vedeta din seria ”Sex and the City / Totul despre sex”.