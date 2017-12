Sarah Jessica Parker, fan Lady Gaga

Cele două au în comun simţul modei, iar Sarah Jessica Parker susţine că este o mare admiratoare a lui Lady Gaga, considerând că excentrica vedetă pop seamănă foarte mult cu personajul său din serialul „Sex and the City / Totul despre sex”, Carrie Bradshaw, pentru că este neconvenţională. „Lady Gaga sparge toate barierele, este neconvenţională. Este extrem de măgulitor faptul că oamenii o aseamănă cu personajul meu, Carrie”, a declarat actriţa. Sarah Jessica Parker, în vârstă de 45 de ani, susţine că o admira pe Lady Gaga încă înainte ca aceasta să devină o celebritate. „Acum un an şi jumătate mă aflam într-o cameră de editare, lucrând la un proiect de-al meu şi am descărcat suficientă muzică de pe Internet, pentru a-mi încărca iPod-ul. Atunci am descoperit muzica ei, când nu era încă o vedetă pop şi mi-a plăcut la nebunie”, a declarat Jessica Parker pentru postul de televiziune MTV